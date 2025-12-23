La Fundación Colegio Farmacéutico de Córdoba entrega los Premios de Investigación López Neyra

La Fundación Colegio Farmacéutico de Córdoba ha anunciado los ganadores de los primeros Premios de Investigación “López Neyra”, una nueva iniciativa destinada a impulsar la investigación en farmacia asistencial y reconocer el trabajo científico y clínico que desarrollan farmacéuticos colegiados y jóvenes investigadores de toda España.

Los galardones nacen con el objetivo de apoyar el desarrollo de la farmacia clínica, promover la innovación en los distintos ámbitos asistenciales y dar visibilidad a los servicios profesionales farmacéuticos que se prestan a la ciudadanía desde la farmacia comunitaria, los hospitales y la atención primaria, explica la fundación en una nota de prensa.

La primera edición ha contado con el patrocinio de CBNK Salud Bancofar, cuyo apoyo ha sido clave para promover la excelencia científica y el avance del conocimiento farmacéutico.

Ganadores por modalidades

Modalidad – Publicaciones o artículos científicos(ámbito nacional)

Premio dotado con 1.500 euros.

Salvador Gutiérrez Igual (Colegio de Farmacéuticos de Valencia), profesor de Farmacología de la Universidad de Valencia, por el trabajo: “Impacto de las intervenciones dirigidas por farmacéuticos en la identificación y resolución de problemas relacionados con los medicamentos y prescripciones potencialmente inadecuadas entre pacientes rurales: un estudio piloto”.

Teresa López-Viñau López, especialista del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Reina Sofía y del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, por el artículo: “Impacto clínico y ecológico a largo plazo de un programa de gestión de antimicrobianos sobre la incidencia de infecciones por Klebsiella pneumoniae resistente al carbapenem en un hospital con alta endemicidad”.

Modalidad B – TFG y Fin de Máster en atención farmacéutica

Dotada con 750 euros para cada premio.

Cristina Merelo Fernández (Universidad de Sevilla), por . TFM: Hugo Jiménez Palomar (Universidad de Granada), por “Atención farmacéutica y farmacovigilancia en el tratamiento hormonal sustitutivo asociado al paciente trans”.

Modalidad C – Casos clínicos de SPFA

Dotada con 1.000 euros (primer premio) y 500 euros para el segundo y tercer premio.

Augusto González Borrego (Colegio de Farmacéuticos de Sevilla), por . Francisco Jodral Segado (Colegio de Farmacéuticos de Córdoba), por “Atención farmacéutica en paciente con estenosis anal post-hemorroidectomía y desequilibrios funcionales asociados” .

. Javier Rodríguez Vivas (Colegio de Farmacéuticos de Huelva), por “Intervención farmacéutica en un caso de sarna detectado mediante servicios de indicación y dispensación en farmacia comunitaria”.

Reconocimiento institucional

El presidente del Colegio y de la Fundación, Rafael Casaño, destacó que estos premios “reconocen trabajos científicos y clínicos de gran valor para la farmacia andaluza y española, que fomentan el desarrollo de la atención farmacéutica y dan visibilidad a los servicios profesionales asistenciales que la profesión presta cada día”.

Casaño felicitó a los premiados y subrayó el carácter pionero de unos galardones llamados a consolidarse como referente nacional en investigación farmacéutica.

Entrega de premios y composición del jurado

La entrega oficial de los premios tendrá lugar en marzo de 2026 en la sede del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba.

El jurado estuvo formado por representantes de:

Universidad de Córdoba

Facultad de Farmacia de Sevilla

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

Sociedad Española de Farmacia de Atención Primaria (SEFAP)

Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC)

Servicio Andaluz de Salud (SAS)

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba

CBNK Salud Bancofar

Además, participaron como vocales Manuel Pozo, Antonio Ortega, Juan de Dios Cruz y Elena Grande.