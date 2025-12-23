Obituario
Los fallecidos en Córdoba el martes 23 de diciembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 24 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Rafael del Rosal Torres
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Manuela Plazuelo Sánchez
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
María Isabel Repullo Osuna
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.
María del Pilar Alcalá Pineda
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Araceli Pérez Fernandez
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Antonia Fernández Peña
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.
Amalia Pérez Barquero Herrera
La inhumación está prevista a las 13.31 horas en el cementerio de la Salud.
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- El tercer premio de la Lotería de Navidad toca en Córdoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
- Sadeco inicia la contratación de los 176 nuevos peones y aprueba la nueva bolsa de trabajo de la empresa