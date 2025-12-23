Los fallecidos en Córdoba el martes 23 de diciembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este miércoles, 24 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rafael del Rosal Torres

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Manuela Plazuelo Sánchez

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

María Isabel Repullo Osuna

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de San Rafael.

María del Pilar Alcalá Pineda

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Araceli Pérez Fernandez

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Antonia Fernández Peña

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de la Fuensanta.

Amalia Pérez Barquero Herrera

La inhumación está prevista a las 13.31 horas en el cementerio de la Salud.