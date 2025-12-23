Gospel, 'El Cigala' y la ruta definitiva de los Patios para el último finde del año que se alarga por Navidad

El último fin de semana del año en Córdoba se torna en acueducto de ocio con una Nochebuena y Navidad que enlaza con el viernes y se prolonga el sábado y domingo con algunas propuestas destacadas para disfrutar del descanso navideño más allá de las reuniones familiares.

A tener en cuenta, el concierto del coro de Gospel de Nacho Lozano el día de Navidad, el concierto de Diego 'El Cigala', el broche final al programa de Patios en Navidad y el musical para todos los públicos ‘La Reina de las nieves’, que pondrá en escena el clásico de Hans Christian Andersen en el Gran Teatro.

Concierto de Gospel por Navidad…

El coro Gospel Córdoba de Nacho Lozano actuará con su espectáculo Gospel & Soul en la tarde del 25 de diciembre, a las 19.30 horas, en la Ribera, junto a la Calahorra, en un concierto organizado por la delegación del Casco Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, una cita que une música y patrimonio con la emoción y la magia de la Navidad.

Bajo la dirección del propio Nacho Lozano, y con la adaptación musical del productor Nico Barrena, más de 60 voces forman parte de este show, que incluye en su repertorio grandes clásicos del gospel, como Melodies from heaven, He reigns, Oh happy day, The goodness of god, I will follow him, Amazing grace y algunas baladas clásicas transformadas en gospel como Stand by me o Perfect de Ed Sheeran, entre otras.

Diego ‘El Cigala’, en concierto

Este viernes Diego El Cigala llega a la capital con su espectáculo Lágrimas negras, que se presentará a las 21.00 horas en el Palacio de Congresos de Córdoba. La cita celebra el vigésimo aniversario del disco que se convirtió en un hito de la música latina y flamenca.

Los Patios de Córdoba en Navidad

Los Patios en Navidad cierran este fin de semana sus rutas amenizadas con la presencia de diferentes formaciones flamencas, coros, campanilleros y zambombas. Este fin de semana los días de apertura son el 26, 27 y 28 de diciembre; en horario de 17.00 a 21.00 horas, con una única ruta:

Julio Romero de Torres, 15

Maese Luis, 4

La Palma, 3

Plaza de San Rafael, 7 (Iglesia del Juramento)

Frailes, 6

Alvar Rodríguez, 11

Trueque, 4

Escañuela, 3

La Reina de las Nieves

Espectáculo para toda la familia en el Gran Teatro el viernes y el sábado con el clásico de Hans Christian Andersen ‘La reina de las nieves’. Una versión contemporánea, teatral y musical del cuento original, que rescata la pureza y la ternura que posee la literatura de los cuentos al llevarlos al teatro. Con dirección y dramaturgia de Triana Lorite, música original de David Bueno, coreografía de Javier del Arco, y un elenco encabezado por Huichi Chiu, Irene Camacho, Nacho Zorrilla, Inma Pérez-Quirós, Críspulo Cabezas, Gabi del Castillo. Entradas disponibles aquí.

Conciertos en el Ambigú

Doble cita musical en la Sala Ambigú de la Axerquía para el último fin de semana del año. El viernes, a partir de las 21.30 horas, tributo a Nirvana con The Buzz Lovers, seguida de sesión DJ con Nanoboy. Y el sábado, también desde las 21.30 horas, se suben al escenario Álvaro Tarik y Yonka Zarco.

Coros y zambombas

Los coros y las zambombas llenarán las calles del centro de la ciudad con pasacalles y actuaciones, en horario de tarde, los días 26, 27 y 28, con especial atención a las actividades que se desarrollarán en la Puerta del Puente.

Planes para niños

Además del parque de atracciones de Chiquilandia, el programa Viana en Navidad ofrece el espectáculo infantil ‘El dragón glotón’ a cargo de Teatro Avanti. Será el viernes, a las 12.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Además, el 24 y el 26 de diciembre, los pequeños podrán disfrutar del campamento de Navidad en el Zoo. Y el domingo 28, a las 17.30 horas, el Palacio de Orive acoge la Fiesta Musical Disney.

Ruta de Belenes por Córdoba

Otro plan para estos días de ocio es visitar los belenes que participan en el Concurso Kutxabank de Belenes de Córdoba. La cita cumple este año su 44ª edición y ofrece la oportunidad de recorrer los diferentes nacimientos distribuidos en diferentes puntos de la capital, con especial protagonismo de la zona centro.

En total participan 27 belenes con las categorías de populares, artísticos y dioramas; y fuera de concurso se exhiben el Belén de Kutxabank, en el Edificio de Servicios Generales y Oficina Principal, Ronda de los Tejares esquina con la Avenida de Gran Capitán, en el escaparate, y también el Belén de la Fundación Kutxabank, en el Palacio de Viana.

Los belenes se pueden visitar del 5 de diciembre al 5 de enero de 2026, y el horario de apertura puede variar según el recinto. Puede consultarse el listado completo aquí.

Por cierto, que la cita ya tiene sus ganadores de este año.

Navidad Flamenca en el Potro

El Centro de Flamenco Fosforito acoge el ciclo ‘Navidad flamenca’. Este domingo, 28 de diciembre, Zambomba Cante y calle, con Carmen Carmona. A las 12.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.