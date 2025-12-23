Cambio de horario en la Mezquita-Catedral con motivo de Navidad: estas son las horas de visita

Aviso para quienes vayan a visitar la Mezquita-Catedral de Córdoba. El monumento, Patrimonio de la Humanidad, y uno de los principales reclamos turísticos de la capital, se adapta al ritmo de las fiestas anunciando un cambio de horario con motivo de la Navidad.

Así, si el horario habitual de visitas es de 10.00 a 18.00 horas, con visitas gratuitas de lunes a sábado de 8.30 a 9.30, excepto en días de celebración extraordinaria; con la llegada de los días festivos de estas vacaciones navideñas, se modifican las horas de visitas al templo.

Estos cambios afectan al día de Nochebuena (24 de diciembre) y día de Navidad (25 de diciembre), fechas en las que las horas de visita se reducen y se limitan al horario de mañana.

El miércoles 24, el horario de visitas es de 10.00 a 14.00 horas; mientras que el 25 de diciembre, el horario es de 9.00 a 11.30 horas. En ambos casos, el último acceso tendrá lugar 30 minutos antes del cierre.

Tras estas jornadas, el monumento retomará su horario de visitas habitual.

Entradas a la Mezquita-Catedral

El monumento cuenta con cuatro modalidades de entradas: la general a un precio de 13 euros, la reducida para mayores de 65 años, titulares del Carnet Joven y estudiantes de 15 a 26 años a un precio de 10 euros; reducida para niños de 10 a 14 años, discapacitados hasta el 64% y adultos miembros de familia numerosa por 7 euros; y reducida de 5 euros para niños de 4 a 10 años miembros de familia numerosa.

Además, la entrada es gratuita para los nacidos y residentes en Córdoba, los menores de 10 años, los titulares de la tarjeta "Andalucía Junta 65" y discapacitados de más del 64% con un acompañante. Todos los detalles se pueden consultar aquí.

Visita nocturna: El Alma de Córdoba

La Mezquita-Catedral ofrece además la experiencia única de la visita nocturna de 'El Alma de Córdoba', un espectáculo de luz, sonido e imagen se unen para trasladar al visitante hacia el conocimiento profundo del monumento, desde una perspectiva histórico-artística y desde su significación religiosa.

La Mezquita-Catedral acogerá los próximos dos fines de semana la visita nocturna 'El Alma de Córdoba'. / Córdoba

Esta Navidad, el espectáculo cuenta con pases los días 26, 27, 29 y 30 de diciembre, y el 2 y 3 de enero.

a entrada general es de 20 euros, la reducida de 14 euros para mayores de 65 años, discapacitados, estudiantes de hasta 26 años y niños mayores de 7 años, y gratuita para menores de 7 años.

La visita está disponible en español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, japonés, árabe y ruso, tiene una duración aproximada de 1 hora y el aforo máximo de cada pase se limita a 80 personas.