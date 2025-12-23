Córdoba late al ritmo de la solidaridad en esta Navidad

En Córdoba, la solidaridad no es un gesto aislado ni una palabra bonita reservada para fechas señaladas. Es una red viva que se activa con más fuerza cuando llegan los días de Navidad, pero que no descansa nunca. Mientras las luces iluminan las calles y los hogares se llenan de celebraciones, muchas entidades sociales redoblan esfuerzos para que nadie quede fuera, para que la dignidad, el acompañamiento y la esperanza lleguen también a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

Cruz Roja, Cáritas, Prolibertas, hospitales y colectivos ciudadanos tejen estos días un mapa de iniciativas que muestran el rostro más humano de la ciudad: el de una Córdoba que cuida, acompaña y no mira hacia otro lado.

Cruz Roja: acompañar también cuando todo se detiene

La acción de Cruz Roja en la provincia de Córdoba se intensifica durante estas fechas con una auténtica cascada de iniciativas solidarias que se desarrollan tanto en la capital como en los once municipios donde la entidad cuenta con asamblea. Un trabajo constante que recuerda que la vulnerabilidad no entiende de vacaciones.

Uno de los ejes fundamentales es la campaña de Cruz Roja Juventud Sus derechos en juego, que un año más busca garantizar que ningún niño o niña se quede sin juguetes. El objetivo provincial es claro: llegar a al menos 800 menores en dificultad social, defendiendo su derecho al juego como parte esencial de su bienestar y desarrollo.

Al mismo tiempo, la Unidad de Emergencia Social (UES) continúa siendo un pilar imprescindible en la atención a personas sin hogar. Durante las fiestas navideñas, este recurso refuerza su presencia en las calles de Córdoba. Un vehículo de la entidad recorre la ciudad las noches de los martes y jueves, incluidos días tan señalados como el 25 de diciembre, el 1 y el 6 de enero, repartiendo comida y bebida reparadora, así como productos propios de estas fechas.

Pero más allá de lo material, la UES ofrece algo igual de necesario: compañía y calor humano. Así lo explica Emi Valera, técnica del proyecto de Atención a Personas Sin Hogar en la provincia: "Seguimos recorriendo las calles para ofrecer una comida especial, pero sobre todo para brindar apoyo humano y cercanía".

Voluntarios de Cruz Roja hablan con una persona sin hogar. / Córdoba

Además de todo lo anterior, Cruz Roja desarrolla acciones específicas con personas mayores, como desayunos compartidos con alrededor de un centenar de participantes y voluntariado, dirigidas a mitigar la soledad no deseada que muchas personas sufren, especialmente en estas fechas.

Cáritas Diocesana de Córdoba: corazones solidarios

En Cáritas, la Navidad se vive como un tiempo para salir al encuentro. Durante estas semanas, la entidad ha impulsado numerosas iniciativas que combinan espiritualidad, sensibilización social y apoyo directo a las personas más vulnerables.

Entre las actividades ya celebradas destacan el Belén Viviente de la Residencia Hogar San Pablo y el 2º Camino de Oración, una experiencia profundamente simbólica que ha servido para reflexionar sobre los sueños de las personas en situación de sin hogar. El recorrido comenzó en la Real Iglesia de San Pablo, con testimonios de familias acompañadas y de trabajadoras sociales del programa de Acompañamiento; continuó hasta la parroquia de El Salvador y Santo Domingo de Silos, donde dos personas que han vivido en la calle compartieron sus vivencias; y concluyó en la parroquia de San Miguel, abordando las dificultades de la inserción laboral en la ciudad.

Uno de sus ejes centrales de esta Navidad es la campaña Tu corazón para tener una vida digna, una iniciativa de captación de fondos que se desarrolla tanto en la calle como en formato digital. El pasado 19 de diciembre, Cáritas instaló un Árbol de Navidad Solidario en el Bulevar de Gran Capitán, junto a la estatua de Antonio Gala. Cada persona que realiza un donativo puede colgar un corazón de fieltro, elaborados por personas de la Casa de Acogida y la Residencia Hogar San Pablo, como símbolo de compromiso con las familias en situación de vulnerabilidad.

Acto de captación de fondos de Cáritas Diocesána de Córdoba, en imágenes /

Paralelamente, desde el 10 de diciembre, la campaña está activa en la web de Cáritas, permitiendo colocar corazones digitales en un árbol solidario. Los fondos recaudados se destinan íntegramente al Proyecto de Atención Primaria, que cubre necesidades básicas y acompañamiento social a través del Programa de Acompañamiento en Territorios.

Además, Cáritas prepara la Colecta Diocesana para la Casa de Acogida, así como visitas del obispo a distintos centros, menús especiales, villancicos y actividades navideñas en la Casa de Acogida y la Residencia San Pablo.

Prolibertas: voluntariado y compromiso en red

La Fundación Prolibertas vive estas fechas poniendo en valor el papel imprescindible del voluntariado. El 18 de diciembre, la entidad celebró un Homenaje Navideño al Voluntariado, con una visita a los patios del Palacio de Viana, una eucaristía en la parroquia de los Trinitarios y una cena.

Ese mismo día, Prolibertas salió también a la calle con una actividad de sensibilización y crowdfunding en el Bulevar del Gran Capitán, destinada a apoyar el Comedor Social de los Trinitarios. Una acción directa para dar a conocer su labor y sumar apoyos.

La solidaridad continúa con la edición especial de Navidad de La Boutique Sin Techo, el mercadillo solidario del Comedor Social, celebrado el 20 de diciembre en Casa Libertad, donde se ofrecieron productos de segunda mano para financiar los programas sociales de la entidad.

Durante estos días, Prolibertas recibe además donaciones procedentes de colegios, asociaciones y colectivos, fruto de campañas navideñas. También tiene la comida de Nochebuena, que cuenta con la colaboración de Los Cocinillas y el Grupo Hostelero Cabezas Carmona.

Cocinillas CCF preparando los menús de Nochebuena / Paula Ruiz / COR

Esa cena digna de Nochebuena para personas sin hogar, impulsada por Los Cocinillas CCF, permitirá repartir este año 530 menús a través de distintas entidades sociales. Mercacórdoba y numerosas empresas colaboran con donaciones de alimentos, mientras que un exjugador del Córdoba CF ha asumido íntegramente el coste de los productos no donados, permitiendo que las aportaciones económicas se destinen al Banco de Alimentos. Más de 300 personas hacen posible esta acción, entre voluntarios, entidades y colaboradores.

Además, también han celebrado su fiesta de Navidad en el Comedor Trinitario, con un desayuno especial, la visita de Papa Noel y música para repartir alegría y compartir entre todos un momento especial.

Fiesta de Navidad en el comedor trinitario. / Paula Ruiz / COR

Hospitales que cuidan más allá de lo sanitario

La solidaridad también se abre paso entre los pasillos hospitalarios, donde el cuidado va mucho más allá de la atención médica. En Córdoba, varios centros convierten la Navidad en una oportunidad para acompañar, aliviar y humanizar la estancia de pacientes y familiares.

En el Hospital Infantil Reina Sofía, la programación navideña es especialmente intensa. A lo largo de estas fechas ya se han celebrado numerosas actividades pensadas para que los niños hospitalizados puedan desconectar, aunque sea por unas horas, de las pruebas y los tratamientos. El objetivo es que la estancia en el hospital esté llena de momentos felices y recuerdos positivos, y que tanto los menores como sus familias se sientan arropados y acompañados.

Visita de personajes de dibujos animados a los niños hospitalizados en Reina Sofía en fechas navideñas / CÓRDOBA

Durante estos días, el hospital ha recibido la visita de la Asociación de Futbolistas Españoles, así como de diferentes personajes de sus películas, series y dibujos animados favoritos, que despiertan siempre una ilusión enorme entre los niños. También han pasado por el centro la Policía Nacional, la Asociación del Arcángel Azul y distintos cuerpos de bomberos, como los del Ayuntamiento de Córdoba y la Asociación Vulcano, cuyas actividades resultan especialmente atractivas para los pequeños, que disfrutan poniéndose los trajes, escuchando sus historias y haciéndose fotografías con ellos.

Visita de la Policia Nacional a los niños hospitalizados en Córdoba / CÓRDOBA

Y la actividad no se detiene en los próximos días. El calendario continúa con nuevas visitas, como la llegada de Papá Noel y personajes de Disney; la entrega de regalos a los niños hospitalizados, o la visita del Cartero Real del Ayuntamiento de Córdoba. La programación culminará, como cada año, con la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

En el Hospital San Juan de Dios, la Navidad se vive también con campañas de solidaridad dirigidas tanto a trabajadores como a la comunidad. Entre el 9 y el 19 de diciembre, el hospital llevó a cabo la campaña de recogida de alimentos Llena la cesta, destinada al programa Acompañando a los mayores, cuyo objetivo es paliar la soledad no deseada de muchas personas. Además, se ha organizado una campaña externa con centros educativos bajo el nombre Danos la lata y un sorteo de una cesta de Navidad, cuya recaudación se destinará a la Obra Social Hermano Bonifacio.

Durante estas fechas, el hospital también hace entrega de regalos de Reyes a los niños de las familias usuarias de la Obra Social, un momento que se vive con especial alegría gracias a la colaboración de los jugadores del Córdoba CF. A nivel asistencial, además de la ornamentación navideña y los villancicos que llenan el hospital de espíritu festivo, todos los días festivos los pacientes disfrutan de menús especiales elaborados para estas fechas.

En el Hospital Quirónsalud, la Navidad también se vive con detalles que buscan hacer más agradables la estancia y el paso por el centro. A la decoración especial de los distintos servicios y a la campaña de recogida de juguetes se suman menús navideños diseñados para los días clave: 24 y 25 de diciembre, 31 de diciembre, 1 y 6 de enero. Entre ellos destacan platos tradicionales y festivos como jamón serrano, pimientos del piquillo rellenos de bacalao, crema de marisco, pollo rustido con frutos secos, codillo al horno, salmón a la florentina y postres variados como tiramisú o roscón de Reyes. Además, tienen regalos para los pacientes ingresados en días señalados.

Córdoba unida: la solidaridad como identidad

En cada corazón colgado, en cada comida repartida, en cada visita, en cada gesto de compañía, Córdoba reafirma una idea sencilla pero poderosa: la dignidad humana no puede ser cuestión de suerte. La solidaridad no es de unos pocos, sino una construcción comunitaria que se hace visible cuando la ciudad decide cuidarse a sí misma.

Porque en Córdoba, incluso cuando todo parece detenerse, siempre hay alguien que sigue caminando al lado de quien más lo necesita.