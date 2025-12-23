Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Córdoba impulsa el comercio sostenible y de proximidad con una campaña de bolsas reutilizables

Los mercados municipales y el ecomercado son los protagonistas de esta acción que busca reducir plásticos y apoyar al comercio local

Daniel García-Ibarrola Díaz y Julián Urbano de Sotomayor repartiendo bolsas entre los comerciantes del Mercado Municipal de la Corredera

Daniel García-Ibarrola Díaz y Julián Urbano de Sotomayor repartiendo bolsas entre los comerciantes del Mercado Municipal de la Corredera / CÓRDOBA

Guadalupe Gavilán

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente y en colaboración con la Delegación de Comercio, ha presentado una nueva edición de la campaña Cada pequeño gesto cuenta, una iniciativa que busca fomentar el consumo responsable, el comercio de cercanía y la reducción del uso de plásticos.

El delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Daniel García-Ibarrola Díaz, ha destacado que la concienciación ciudadana es una de las prioridades municipales y que "los cambios globales empiezan por el cambio local y, sobre todo, por el cambio individual".

2.000 bolsas de algodón reciclable

Como acción principal, el Ayuntamiento repartirá 2.000 bolsas de algodón reciclable, en colaboración con Mercacórdoba y Ecocórdoba, con el objetivo de reducir el uso de bolsas de plástico y promover hábitos de consumo más sostenibles. Las bolsas se distribuirán en los distintos mercados municipales y también en el ecomercado que se instala en la zona centro de la ciudad.

La iniciativa persigue, además, impulsar la economía circular, fomentar el consumo a granel, reducir el desperdicio alimentario y promover productos más saludables y respetuosos con el medio ambiente. "La sostenibilidad no solo tiene una vertiente ambiental, sino también económica y social", ha subrayado García-Ibarrola, insistiendo en la importancia de apoyar al pequeño comercio como pilar del desarrollo local.

El papel de los mercados municipales

Por su parte, el delegado de Mercados y Comercio, Julián Urbano de Sotomayor, ha señalado que esta campaña refuerza el papel de los mercados municipales como espacios de vida de barrio y cercanía. "Queremos que el cordobés se sienta de barrio y que el barrio acuda a nuestros mercados. Pequeños gestos como este llenan de ilusión a los comerciantes que cada día levantan sus persianas", ha afirmado.

El reparto de las bolsas se realizará tanto por personal municipal como por los propios comerciantes, a quienes se les entregará un lote para distribuir entre sus clientes. Además, Ecocórdoba se encargará de la entrega directa durante el Ecomercado, reforzando el mensaje de consumo ecológico y responsable.

Con esta acción, el Ayuntamiento da un nuevo paso hacia una Córdoba "más sostenible, amable y resiliente, adaptada a los retos del cambio climático y comprometida con su comercio local".

