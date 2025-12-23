Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tercera edad

Comercio Córdoba y Novocare se unen para combatir la soledad no deseada entre las personas mayores

La campaña 'Ninguna persona mayor sola en Navidad' implicará al comercio local en la detección de situaciones de vulnerabilidad

Comercio Córdoba y Novocare se unen para combatir la soledad no deseada entre las personas mayores.

Comercio Córdoba y Novocare se unen para combatir la soledad no deseada entre las personas mayores. / Prensa Ibérica

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Federación Provincial del Comercio de Córdoba (Comercio Córdoba) y la red de centros para personas mayores Novocare han firmado un acuerdo de colaboración para reforzar la lucha contra la soledad no deseada, especialmente en estas fechas navideñas. La iniciativa se enmarca en la campaña “Ninguna persona mayor sola en Navidad”, que Novocare desarrolla por tercer año consecutivo en Andalucía.

El comercio de proximidad, aliado contra la soledad

El acuerdo persigue implicar al comercio local en la detección de situaciones de soledad y vulnerabilidad entre las personas mayores, aprovechando la relación de cercanía y confianza que muchos establecimientos mantienen con su clientela habitual.

Gracias a esta colaboración, los comercios podrán informar y derivar a personas interesadas a la Residencia Novocare Séneca Córdoba, donde podrán compartir momentos especiales acompañados por profesionales y residentes.

“Cuidar es también acompañar”

La presidenta de Novocare, Patro Wals Foche, ha subrayado el enfoque humano de esta iniciativa:

Queremos que la Navidad sea sinónimo de compañía, afecto y alegría. Cuidar no es solo atender, es acompañar, escuchar y reconocer la historia de cada persona”.

Novocare define sus residencias como hogares con alma, espacios seguros en los que se fomenta una vida digna, activa y compartida, construyendo comunidad y celebrando cada etapa de la vida.

El comercio, clave para detectar situaciones de vulnerabilidad

El presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, ha destacado el papel social de los comercios de proximidad:

El comercio local no solo cumple una función económica, sino también social. Nuestros comerciantes conocen a sus vecinos, detectan situaciones de soledad y pueden ser un puente fundamental para ofrecer apoyo en fechas tan sensibles como la Navidad”.

Bados recordó además que esta alianza se suma a otros proyectos solidarios que la federación viene desarrollando, reforzando el compromiso del sector con una sociedad más humana y solidaria.

Comidas navideñas para quienes más lo necesitan

Las personas mayores derivadas podrán participar en las comidas festivas que Novocare organizará en su residencia Séneca:

  • Cenas: 24 y 31 de diciembre
  • Almuerzos: 25 de diciembre, 1 y 6 de enero

La participación requerirá inscripción previa, y las personas serán acogidas por profesionales y residentes “para vivir unas Navidades marcadas por la compañía, el afecto y la calidez”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
