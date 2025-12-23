Cambio de tendencia del turismo en Córdoba: la cifra de viajeros cae en los hoteles pero crece con fuerza en los apartamentos

El turismo vive un cambio de tendencia en Córdoba, con un leve descenso del número de viajeros alojados en los hoteles hasta noviembre y un incremento de los que eligen apartamentos turísticos para pernoctar. En esta línea, la información difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirma el auge de esta nueva modalidad de alojamiento, cuya demanda crece y da lugar a nuevos proyectos urbanísticos.

En lo que va de año 2025, los hoteles de toda la provincia han contabilizado 1.071.185 huéspedes, lo que se traduce en un descenso del 0,3% en comparación con el mismo periodo de 2024. En números absolutos, estos negocios han recibido 3.285 turistas menos que entre enero y noviembre de 2024.

Crecen los españoles, descienden los extranjeros

Sobre el perfil de los visitantes, la estadística indica que 610.904 son residentes en España, un 2% más que el año pasado y 9.369 personas más en cifras absolutas. También se han registrado 460.281 viajeros residentes en el extranjero, un resultado que ha sido un 3% inferior al del año pasado, con 12.652 turistas foráneos menos. Como consecuencia, las 1.835.814 pernoctaciones contratadas hasta noviembre suponen un descenso del 1% anual. En cifras absolutas, los hoteles han registrado 17.830 pernoctaciones menos.

Imagen de turistas por el Puente Romano de Córdoba durante el mes de julio. / Víctor Castro

Sin embargo, a la par que los hoteles cordobeses experimentaban esa caída de la actividad, los apartamentos turísticos han registrado un incremento significativo de la demanda. De esta forma, los datos recopilados hasta el pasado octubre (los últimos disponibles) indican que 95.208 viajeros han optado por esta modalidad de alojamiento, lo que se traduce en una subida del 20% anual y en 15.911 turistas más que hace un año.