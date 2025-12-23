Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Cámara de Comercio de Córdoba adquiere un inmueble anexo a su sede para instalar un vivero de empresas 4.0

El proyecto tendrá un periodo de ejecución de 36 meses y el espacio contará con despachos y espacios multifunciones

El presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Díaz, durante la firma de la compra.

El presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Díaz, durante la firma de la compra. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba ha adquirido un inmueble anexo a su sede para instalar un vivero de empresas 4.0. El Vivero 4.0 Laocoonte, que cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea a través de la Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio Españolas, funcionará como nodo de impulso a iniciativas verdes y digitales.

El proyecto tendrá un periodo de ejecución de 36 meses, durante los cuales se prevé consolidar un espacio de referencia para la innovación y el emprendimiento tecnológico de la provincia de Córdoba. Será un espacio de incubación de empresas tecnológicas, sostenibles e inclusivas. Se habilitarán nueve despachos, salas comunes y espacios multifuncionales.

El presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Díaz, ha destacado que "estamos muy satisfechos con la compra de esta propiedad para poder llevar a cabo este proyecto, que es un paso importantísimo en nuestra estrategia de apoyo al emprendimiento y la innovación en la provincia de Córdoba".

Crecimiento sostenible y competitividad de las pymes

La ayuda se solicitó en mayo en el marco de una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva publicada por la Fundación INCYDE, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), destinada a infraestructuras para Viveros de Empresas 4.0 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La resolución fue publicada en septiembre en el BOE, confirmando a la Cámara de Comercio de Córdoba como una de las entidades beneficiarias.

La adquisición del inmueble se enmarca en el Vivero de Empresas 4.0 Laocoonte, cofinanciado al 85 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el Programa Plurirregional de España 2021-2027, dentro del proyecto “Infraestructuras destinadas a viveros de empresas 4.0”, alineado con la Prioridad P1A, orientada a favorecer una transición digital e inteligente y con el Objetivo Específico 1.3, destinado al refuerzo del crecimiento sostenible y la competitividad de las pymes.

