El Ayuntamiento de Córdoba aprueba los presupuestos para 2026 con el voto en contra de toda la oposición

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, con mayoría absoluta del PP, ha aprobado este martes, de manera definitiva, el proyecto de presupuestos municipales para 2026. Con todo ello, las cuentas, que contemplan 600 millones de euros en ingresos y 595 millones en gastos, lo que representa una subida de un 1,45% con respecto a las vigentes, podrán entrar en vigor el 1 de enero del año que viene. Todos los grupos municipales de oposición -Vox, Hacemos y PSOE- han votado en contra de estas cuentas.

Todas las alegaciones recibidas -de vecinos, asociaciones y del PSOE- han sido inadmitidas o desestimadas, según la responsable de Hacienda en el Ayuntamiento, Blanca Torrent, que ha defendido que el presupuesto "marca con claridad el camino de la Córdoba que queremos seguir construyendo" y ha defendido que la ciudad tiene "una situación saneada, solvente y con capacidad real de inversión". Ha repasado los proyectos pendientes y en marcha en materia de política social, con "niveles históricos", parques y jardines, movilidad e inclusión, así como la vivienda pública, deporte y cultura o la digitalización de trámites.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha acusado al PP de "no cambiar nada" del presupuesto "heredado" del PSOE y que "no hay suficientes enmiendas para arreglarlo, para que deje de ser una estafa". Badanelli ha recordado las subidas de tasas en los servicios que "están objetivamente peor". Su partido ha votado en contra a estas cuentas.

Por su parte, el portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha acusado al PP de "recortar" en materias fundamentales para la ciudad, como Igualdad o Servicios Sociales y ha asegurado que "esto ya no va del dinero. Esto va de gestión política, de intencionalidad y de empatía".

Desde el PSOE, que ha hecho 15 reclamaciones a estas cuentas, Antonio Hurtado ha criticado que "esa participación voluntaria y generosa debiese ser tenida en consideración", en referencia a los colectivos que añadieron alegaciones a la cuentas.

El presupuesto asciende a 595 millones

El presupuesto municipal (correspondiente al Ayuntamiento de Córdoba, los organismos autónomos, el Consorcio de la Orquesta y Sadeco) asciende a 595,7 millones de euros de ingresos y prevé 594,9 millones en gastos, lo que supone un crecimiento del 1,45% respecto al presupuesto del año anterior. Solo las cuentas del Ayuntamiento en solitario serán de 444,2 millones en ingresos, un 0,21% más que en 2025, de los que 133 millones se destinarán al pago de la plantilla municipal.

En el capítulo de gastos, de más de 422 millones, la cantidad mayor se dedicará a sufragar los corrientes de la administración local, es decir, los habituales y necesarios para el funcionamiento ordinario de los servicios públicos, 403.938.344,84 euros, y a los bienes corrientes y servicios, 149.592.382 euros, seguida de los gastos de personal, que suponen el 30% del total.

En 2026 habrá un endeudamiento del Ayuntamiento de Córdoba de 22 millones e inversiones superiores a los 30 millones de euros. De ellos, 13,5 millones van a ser gestionados directamente por las delegaciones municipales y 16,8 millones serán para transferencias de capital que van a empresas y a los organismos autónomos del Ayuntamiento. A estos, hay que sumar los 12 millones del fondos EDIL, que se destinarán al proyecto Edilquivir, centrado en los barrios del entorno del río.

Entre los proyectos que están previstos, destacan la construcción de 948 VPO (12,4 millones de inversión); 6,9 millones en ayudas al autoempleo; 2,5 millones para completar los parques del anillo verde; y 1,5 millones para la nueva zona verde de Campo Santo de los Mártires, entre otros. Además, las empresas municipales recibirán inyecciones de crédito (10,5 millones en general), como los 2,8 millones de Aucorsa.