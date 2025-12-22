La UCO espera que Filosofía y Letras cuente con las instalaciones de la calle Manríquez para el curso 2026-27

La Universidad de Córdoba (UCO) confía en que su Facultad de Filosofía y Letras pueda contar el próximo curso con las instalaciones de la sede de la delegación territorial de Empleo, ubicada en la calle Manríquez, tras la oferta realizada por la Junta de Andalucía para la cesión temporal de ese edificio. Estas instalaciones servirán para paliar la necesidad de espacio de la facultad, ubicada en la cercana plaza del Cardenal Salzar. La Universidad ha remitido recientemente un escrito a la consejera de Empleo, la cordobesa Rocío Blanco, «para que materialice lo antes posible esa cesión, en modo de alquiler simbólico», afirma Amanda García, vicerrectora de Campus Sostenible.

«Nuestro deseo es que en 2026 pueda materializarse el traslado, que nos confirmen desde la Junta de Andalucía esa cesión temporal y hacer nosotros la inversión que corresponda. Ojalá que la facultad pudiese comenzar el curso 2026-2027 allí», destaca esta responsable.

La iniciativa llega después de que en septiembre pasado el Gobierno regional ofreciera a la UCO ese espacio, en lugar de la antigua sede de la Biblioteca provincial en la calle Amador de los Ríos, como recogía un protocolo suscrito en 2022. El objetivo de la Junta ahora es ubicar el Museo de Bellas Artes, que se halla en la plaza del Potro, en la antigua biblioteca.

«Nos pareció una buena opción porque está incluso más cerca de la Facultad de Filosofía. Si se materializa, pondremos todo lo que está de nuestra parte para adecuar aquellos espacios mínimamente y que la facultad los utilice hasta que el proyecto de la Zona militar vaya cogiendo forma», explica.

Aulas y despachos

En cuanto a las actividades o servicios que podrían trasladarse desde la plaza del Cardenal Salazar a la calle Manríquez, Amanda García recuerda que esa decisión corresponde a la propia facultad, «pero, principalmente, necesita despachos y aulas medianas y grandes, porque han crecido las titulaciones y el número de estudiantes, lo que es una fantástica noticia para el centro y para la Universidad, y los espacios se quedan pequeños».

Espacio que ocupaba el antiguo edificio de la Zona Militar, de la Universidad de Córdoba. / A. J. González

Una gran obra en la Zona

La UCO tiene en marcha otras infraestructuras destacadas y, precisamente, ayer se conoció la adjudicación a Cruz y Ortiz Arquitectos del estudio de viabilidad para la ampliación definitiva de la Facultad de Filosofía y Letras en la antigua Zona militar de la Trinidad, en pleno casco histórico de Córdoba. El contrato salió a licitación por 36.300 euros y finalmente se desarrollará por 32.670 euros, impuestos incluidos. Cruz y Ortiz cuenta con un plazo de tres meses (el contrato se firmará en próximas fechas) para entregar este trabajo.

Según recoge el pliego de prescripciones técnicas, el estudio de viabilidad facilitará que la UCO adopte las decisiones correctas en el diseño de los usos de la parcela, que cuenta con una superficie de 6.395 metros cuadrados. «Buscamos un documento que nos indique qué se puede hacer allí, si la superficie y la normativa urbanística permiten albergar todo lo que queremos», indica Amanda García.

De este modo, el objetivo principal es la ampliación de Filosofía y Letras, pero la vicerrectora recuerda que «tenemos otras necesidades que, si es posible, también nos gustaría incluir en ese espacio». Entre estas se hallan «una residencia de estudiantes o de investigadores, algún alojamiento del tipo que se pueda», comenta; también un espacio expositivo, «porque la Universidad tiene una parte cultural muy intensa y nos gustaría, como ampliación de UCOCultura, tener otro espacio», añade; e instalaciones destinadas a archivo, a biblioteca o una casa del estudiante. «Son muchas opciones que por falta de espacio no tenemos y que completarían ese campus centro», señala.

En estos momentos, no se barajan fechas todavía para el comienzo de la obra y la vicerrectora de Campus Sostenible admite que «es totalmente impredecible». Las estimaciones apuntan que el impulso de las nuevas instalaciones en la Zona rondará los 20 millones de euros de presupuesto. «Es un espacio muy grande, con un coste económico muy elevado, y seguramente tendremos que organizar la ejecución por fases», detalla.

Ciencias del Trabajo

El pasado mes de septiembre, la UCO recibió licencia para desarrollar la obra de ampliación de la Facultad de Ciencias del Trabajo (y otras titulaciones de grado y de master) en el Vial Norte. En líneas generales, la actuación contempla la construcción de un centro nuevo en la calle Rafael de la Hoz Arderius, en un espacio ubicado junto al edificio de UCOidiomas. Además, incluye 56 plazas de aparcamiento. Este inmueble tendrá una superficie de casi 1.500 metros cuadrados y la inversión rondará los 10 millones de euros.

De acuerdo con la información avanzada hasta ahora, el edificio será pionero en Córdoba, al contar con sello verde y con la certificación passivehouse, lo que quiere decir que en su construcción se perseguirán la sostenibilidad y la eficiencia energética. «Los arquitectos están terminando el proyecto de ejecución. Calculo que en el primer trimestre de 2026 estaríamos en disposición de sacar esa licitación si tuviésemos disponibilidad presupuestaria, que ahora no la tenemos. Nos falta el dinero», explica la vicerrectora.

En este sentido, recuerda que «para las infraestructuras trabajamos con los remanentes no afectados, son los ahorros de las universidades, pero la utilización tiene que estar autorizada por la Junta de Andalucía. En 2025, por ejemplo, vamos a recibir autorización para gastar 1,5 millones de euros y para el año que viene esperamos tener una autorización de un importe mayor. Si es así, empezaremos a licitar los proyectos que encajen dentro de la cantidad que nos autoricen. El problema es que dependemos de una autorización año a año, y la ejecución de obras de este tipo es siempre plurianual. Es un poco complicado. En 2025 (esta entrevista se hizo el pasado 18 de diciembre) todavía no nos han autorizado los remanente de este año», indica Amanda García.

Más catas en Derecho

De otra parte, la ampliación de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, que contempla la ejecución de un edificio nuevo y ronda los 3,5 millones de euros, se encuentra pendiente de la contratación de la ampliación de las catas arqueológicas (tras hallar un cementerio de época islámica) para avanzar en los trámites urbanísticos y obtener la licencia de obra.

Elecciones a rector

En 2026, la UCO celebrará unas nuevas elecciones a rector, pero Amanda García entiende que un hipotético cambio de gobierno «no» tendría por qué afectar a las actuaciones en marcha. «Son proyectos a largo plazo, que necesitan muchísimos permisos y muchísimo presupuesto. Normalmente, los inicia un equipo y los ve el siguiente, y así sucesivamente, porque desgraciadamente los plazos que manejamos en la Administración son muy largos. Nosotros seguimos trabajando igual que si no hubiese elecciones, porque todo lo que vamos a ejecutar es una necesidad real de la Universidad», afirma la vicerrectora de Campus Sostenible.