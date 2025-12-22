La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Los premios de la Lotería de Navidad en la provincia, la oferta de empleo público del Ayuntamiento de la capital y los ingresos televisivos que recibió el Córdoba CF centran la información de la jornada
La Lotería de Navidad ha dejado 650.000 euros en Córdoba. El Gordo no ha caído este año en la provincia aunque tres décimos premiados con el tercer premio (500.000 euros) se han vendido en Montilla y en la capital cordobesa. En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Córdoba ha ofertado más de 200 plazas de empleo público entre funcionarios y personal laboral. Son 168 plazas de acceso libre y 45 de promoción interna. Estos son los perfiles que pueden optar a los puestos de trabajo. Por último, el Córdoba CF recibió la temporada pasada 5,91 millones de euros por ingresos televisivos, una cifra impulsada por el fondo de inversión CVC y que le coloca como el décimotecer equipo de la liga con más ingresos en este sentido.
- La Lotería de Navidad deja solo 650.000 euros en Córdoba: apenas unos décimos del tercer premio
- El Ayuntamiento aprueba su oferta de empleo público 2025 con 213 plazas: estos son los puestos a cubrir
- El 'efecto CVC' sitúa al Córdoba CF en el decimotercer puesto del reparto televisivo en Segunda
Además, destacamos estas otras noticias
Lotería de Navidad
- Juan José Ferrer, de trabajar en la hostelería a repartir el tercer premio de la Lotería de Navidad en Córdoba
- Las loteras de La Viñuela que han vendido el tercer premio: "Estamos un poco bloqueadas… pero hay que abrir una botella y celebrarlo"
- El 90.693, con 50.000 euros al décimo, inunda de fiesta Montilla: "Nuestra alegría es dárselo a los clientes"
- Un grupo de amigos de Córdoba gana 200.000 euros en la Lotería de Navidad: «Hemos llorado de la emoción»
Córdoba ciudad
- Convocadas 17.986 plazas para acceder a un empleo público en la Administración del Estado
- La primera planta solar cooperativa de Córdoba solicita licencia a Urbanismo
- La cabalgata de Santa Rosa-Valdeolleros ya tiene a sus Reyes Magos listos para repartir ilusión
- Las exportaciones cordobesas siguen creciendo a pesar de la caída del aceite de oliva
Provincia
- La Diputación de Córdoba inicia la renovación del sistema de agua del sur de la provincia
- Las bajas temperaturas traen la nieve al Picacho, el punto más alto de la Sierra de Cabra
- La provincia acapara todo el aumento de delitos por tráfico de drogas en Córdoba
Cultura
España
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral
- Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026
- Sadeco inicia la contratación de los 176 nuevos peones y aprueba la nueva bolsa de trabajo de la empresa
- Cuatro de las mejores cocinas de Córdoba elaboran un menú inédito para sorprender en Nochebuena y Navidad