La Lotería de Navidad ha dejado 650.000 euros en Córdoba. El Gordo no ha caído este año en la provincia aunque tres décimos premiados con el tercer premio (500.000 euros) se han vendido en Montilla y en la capital cordobesa. En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Córdoba ha ofertado más de 200 plazas de empleo público entre funcionarios y personal laboral. Son 168 plazas de acceso libre y 45 de promoción interna. Estos son los perfiles que pueden optar a los puestos de trabajo. Por último, el Córdoba CF recibió la temporada pasada 5,91 millones de euros por ingresos televisivos, una cifra impulsada por el fondo de inversión CVC y que le coloca como el décimotecer equipo de la liga con más ingresos en este sentido.

