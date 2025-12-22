La suerte y la ilusión son, sin duda, las protagonistas del día de hoy. Los loteros cerraron anoche la persiana con la esperanza de vender el Gordo y repartir fortuna en el Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería. Los bombos están preparados y en unas horas los niños de San Ildefonso comenzarán a cantar números dando por inaugurada la Navidad. En otro orden de cosas, la oferta de residencias privadas de mayores crece en Córdoba capital, mientras que la ciudad tiene la ratio de plazas concertadas más baja de la provincia. El precio medio de estos centros cada vez más demandados es de 2.000 euros. Por último, las operaciones policiales contra el narcotráfico están a la orden del día en la provincia. Los delitos relacionados con tráfico drogas aumentan y solo en la última semana ha habido al menos siete detenciones por esta causa.

