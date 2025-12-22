La actualidad del lunes 22 de diciembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La ilusión de la Lotería de Navidad, el aumento de residencias privadas en Córdoba y la lucha contra el tráfico de drogas en la provincia abren la crónica de la semana
La suerte y la ilusión son, sin duda, las protagonistas del día de hoy. Los loteros cerraron anoche la persiana con la esperanza de vender el Gordo y repartir fortuna en el Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería. Los bombos están preparados y en unas horas los niños de San Ildefonso comenzarán a cantar números dando por inaugurada la Navidad. En otro orden de cosas, la oferta de residencias privadas de mayores crece en Córdoba capital, mientras que la ciudad tiene la ratio de plazas concertadas más baja de la provincia. El precio medio de estos centros cada vez más demandados es de 2.000 euros. Por último, las operaciones policiales contra el narcotráfico están a la orden del día en la provincia. Los delitos relacionados con tráfico drogas aumentan y solo en la última semana ha habido al menos siete detenciones por esta causa.
- Los loteros cordobeses cierran las ventas con la ilusión puesta en el Gordo de Navidad
- El precio de una residencia de mayores privada en Córdoba roza los 2.000 euros de media
- La provincia acapara todo el aumento de delitos por tráfico de drogas en Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias
Córdoba ciudad
- 'Cohousing senior', la alternativa frustrada a las residencias de mayores en Córdoba
- Las sanciones disciplinarias copan los asuntos planteados ante el Sercla
- José Antonio Coca, presidente de Autacor: «Sin los picos de demanda, no hacen falta más licencias de taxi en Córdoba»
- Un regalo más en el árbol: las mascotas cordobesas también viven la Navidad
- El final de los 'fitis' en Córdoba: la Peña flamenca Julio Romero de Torres, en venta
- El invierno desembarca en Córdoba con frío y lluvia en la antesala de la Navidad
- Más de 20 años de hermandad en torno a un plato de migas: la Cruz Blanca continúa con la tradición
Provincia
- Los Mensajeros Reales de Lucena reciben miles de cartas pese a la lluvia incesante
- Cruces de granito como parte del paisaje urbano de Pozoblanco
Elecciones de Extremadura
- En directo | El PP gana en Extremadura pero necesitará a un Vox que se dispara y el PSOE se hunde a su peor resultado
Campo
Cultura
- El gaditano Juan Gutiérrez gana el primer certamen de CordoBlack con el hilo 'Optimización de Recursos'
Deportes
- Sergi Guardiola rescata al Córdoba CF de la mediocridad ante el Mirandés y firma la última victoria del año
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral
- Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares
- Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026
- Sadeco inicia la contratación de los 176 nuevos peones y aprueba la nueva bolsa de trabajo de la empresa