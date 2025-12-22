Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tercer premio de la Lotería de Navidad toca en Córdoba y en Montilla: el 90.693 trae la suerte

En el caso de la capital, los décimos se han vendido en las avenidas Medina Azahara y La Viñuela, mientras que la administración agraciada en la localidad montillana es Corredera, 29

A. J. González

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

El tercer premio de la Lotería de Navidad es el 90.693. En total, cada décimo obtiene 50.000 euros, y en el caso de la provincia de Córdoba, dos localidades han sido agraciadas con la venta de este número: Córdoba capital y Montilla.

En el caso de la capital, hasta dos administraciones han vendido el 90.693, premiado con 50.000 euros al décimo. Se trata de Medina Azahara, 21; y La Viñuela, 31, en los barrios de Ciudad Jardín y La Viñuela, respectivamente.

Cartel con el tercer premio repartido en el Estanco La Viñuela, en Córdoba.

Cartel con el tercer premio repartido en el Estanco La Viñuela, en Córdoba. / A. J. González

Mientras, en Montilla, el tercer premio se ha repartido en la administración de Corredera, 29.

Comprobar los números premiados

