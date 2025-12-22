Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LOTERÍA DE NAVIDAD 2025

Estos son los números premiados en la Lotería de Navidad en Córdoba y provincia

El Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre un pellizco en la provincia

El lotero de Medina Azahara 21, en Córdoba, que ha repartido el Tercer Premio.

María Roso

¿Cómo se ha portado el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 en la provincia? Una vez repartidos los 2.772 millones en premios, toca hacer balance para comprobar si la suerte ha sonreído a Córdoba este año o si los millones han pasado de largo.

Este año, el premio Gordo, y sus 400.000 euros al décimo han volado a Madrid y León con el número 79.432.

El segundo premio, dotado con 125.000 euros al décimo, que ha sido para el 70.048. El tercero, dotado con 50.000 euros al décimo, le ha correspondido al 90.693. Los dos cuartos se han correspondido con el 78.477 y el 25.508. Y los ocho quintos han premiado los siguientes números: 23.112, 60.649, 77.715, 25.412, 61.366, 94.273, 41.716 y 18.669.

En Córdoba, el sorteo ha dejado un pellizco en forma de trece décimos del Tercer Premio, 90.693, que se han repartido entre Córdoba capital y Montilla, con dos décimos vendidos en la administración Medina Azahara 21, uno en Viñuela 31, y diez en la administración Corredera 29, en Montilla. En total, 650.000 euros.

Los números premiados en Córdoba

Para comprobar qué premios y donde han tocado en Córdoba, puedes utilizar este comprobador.

Dónde puedo cobrar mi décimo premiado en Córdoba

Si tu décimo ha sido agraciado en el sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en función de la cantidad que te haya tocado deberás hacer una de estas tres cosas:

Si te han tocado menos de 2.000 euros, tu décimo puedes canjearlo por el premio en cualquier administración, independientemente en de dónde lo hayas comprado.

Si te han caído 2.000 euros o más, debes llevar el boleto a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda haber pedido cita previamente con el director de la sucursal.

En el caso de que hayas jugado participaciones y no décimos completos, debes ponerte en contacto con la entidad que te lo vendió, la cual te hará saber dónde y cómo cobrar el premio.

El sorteo de la Lotería de Navidad 2025 ha repartido su suerte y es el momento de comprobar los números premiados. Consulta qué premios han caído en tu localidad

