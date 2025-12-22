Estos son los horarios de Aucorsa para la Nochebuena y la Nochevieja en Córdoba

Con la llegada de las celebraciones navideñas, la movilidad urbana en Córdoba también se adapta. Como es habitual, la empresa municipal de autobuses, Aucorsa, ha preparado un dispositivo especial de horarios para las tardes de Nochebuena y Nochevieja, con el objetivo de compatibilizar el servicio público con el desarrollo de estas fechas señaladas.

La medida, que se aplica de forma similar desde hace años, afecta a todas las líneas urbanas y concentra las últimas salidas en torno a la tarde-noche, permitiendo a los usuarios realizar sus desplazamientos esenciales antes del inicio de las celebraciones. Desde Aucorsa subrayan que los autobuses realizarán recorridos completos, lo que garantiza la cobertura de los distintos barrios hasta el final del servicio.

Horario común

De este modo, la empresa municipal fija una hora común de última salida desde las cabeceras, con una única excepción, y establece también horarios específicos para las líneas periféricas, que adelantan ligeramente su final de servicio. Todas las líneas urbanas efectuarán la última salida desde su cabecera a las 20.00 horas, realizando una vuelta completa. La excepción será la línea 11, que lo hará a las 20.15 horas.

Líneas 1 y 2: Fátima

Línea 3: Escuela Gabriela Mistral

Líneas 4 y 14: Fidiana

Línea 5: Hospital Reina Sofía ·

Línea 6: Escritor Carrillo Lasso

Línea 7: Cañero

Línea 8: Cruz de Juárez

Línea 9: Avenida del Mediterráneo

Líneas 10 y 11: Renfe

Línea 12: Glorieta Alhova (Mirabueno)

Línea 13: Colón

Línea C2: Claudio Marcelo (Tendillas)

Barriadas periféricas

Los últimos viajes de las líneas periféricas desde su cabecera en Córdoba se realizarán a las siguientes horas, dando un viaje completo: