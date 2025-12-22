Las sanciones disciplinarias copan los asuntos planteados ante el Sercla

La mayoría de los asuntos individuales que llegan al Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) en Córdoba se relaciona con sanciones a trabajadores, de acuerdo con la información facilitada por la delegación territorial de Empleo de la Junta de Andalucía. En esta línea, hasta el 31 de octubre pasado se han presentado 86 expedientes individuales y la mayoría están vinculados a regímenes disciplinarios. Les siguen «muy de lejos» otros asuntos como la clasificación profesional y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

El Sercla, un servicio que persigue evitar la judicialización de los conflictos laborales, aborda cuestiones relacionadas con los convenios colectivos, pero también atiende reclamaciones individuales en diferentes materias como las indicadas más arriba. Los 86 expedientes individuales contabilizados hasta octubre igualan ya la cifra de todo 2023, que registró el dato más alto de los últimos cuatro años. Por tanto, 2025 podría superar los resultados de ejercicios anteriores.

Número de despidos gestionados en el CMAC

De otra parte, respecto a la labor de otra herramienta como el Centro de Mediación Arbitraje y Conciliación (CMAC), Empleo recuerda que en supuestos como el despido, la extinción de contrato, la reclamación de cantidad, la declarativa de derechos y la sanción con despido hay que acreditar que se ha intentado la solución del conflicto en el CMAC antes de presentar una demanda ante un juzgado de lo Social.

El CMAC de Córdoba ha ingresado 4.097 asuntos hasta el pasado 10 de diciembre y, de estos, 2.497, el 61% del total, se debieron a despidos. Este dato se traduce en un promedio de casi 230 despidos planteados para la mediación cada mes en Córdoba.

En todo el año 2024, se llevaron al centro de mediación 4.458 asuntos y 2.629, el 59%, se relacionaron con despidos, lo que supuso una media mensual algo menor, de casi 220.

De otra parte, los asuntos relacionados con sanciones han bajado de forma significativa en el CMAC, pasando de los 97 contabilizados en 2024, a 29 este año, una evolución que estaría relacionada con la incorporación de la materia en el Sercla.

A este centro han llegado, además, 1.365 reclamaciones de cantidad y 206 asuntos no clasificados en estos conceptos anteriores.

Baja el importe medio por despido

En cuanto a las cantidades económicas pactadas en los actos desarrollados con acuerdo en el CMAC, a falta de conocer los datos de 2025, se puede indicar que el año pasado sumaron 16,5 millones de euros. De esta cantidad, 12,7 millones correspondieron a despidos. En este sentido, en 2024 la media fue de 4.827 euros por despido, un 26% más baja que los 6.518 euros acordados, en promedio, en 2022.

Manifestación de trabajadores de Hitachi en Córdoba. / Manuel Murillo

El secretario de Acción sindical de CCOO, Raúl Tirado, observa que existe «un aumento» de las sanciones a trabajadores y que las empresas «están tomando una actitud más ofensiva en las sanciones, desde leves a muy graves, que pueden conllevar un despido disciplinario o la suspensión de empleo y sueldo», explica. A este respecto, cita como ejemplo lo ocurrido recientemente en Hitachi Energy y afirma que «120 días de suspensión de empleo y sueldo por hacer uso de un derecho como la huelga es inaudito en esta empresa. Siempre ha habido huelgas, tensión, asambleas que han durado toda la noche, pero nunca ha tenido esta actitud tan agresiva». En los últimos días de noviembre, se conoció que Hitachi había abierto expediente disciplinario a 76 trabajadores de su fábrica de Córdoba por encerrarse en sus instalaciones, el pasado 19 de noviembre, en el marco del conflicto colectivo que mantienen la plantilla y la empresa por la negociación del convenio.

CCOO: "Las empresas temen que los trabajdores se organicen"

En opinión de este representante sindical, las empresas, «muchas veces, temen que los trabajadores se organicen (en comités), pero la organización es necesaria para que la empresa funcione, que los convenios se cumplan y que se cumpla la ley».

Respecto a la labor del CMAC, Raúl Tirado lamenta que «los despidos están aumentando mucho. Dicen que no hay personal suficiente para cubrir el trabajo, pero se siguen produciendo despidos y se siguen incumpliendo condiciones de trabajo, impidiendo la incorporación de nuevos profesionales. Por ejemplo, en la contratación parcial, hay trabajadores contratados a cuatro horas que echan ocho horas», denuncia Raúl Tirado.

De su parte, Jaime Sarmiento, secretario de Acción sindical de UGT, explica que el Sercla es conformado por este sindicato, CCOO y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), en tanto que la Junta de Andalucía participa desarrollando labores de secretariado. «El objetivo es buscar soluciones y los acuerdos tienen validez de convenio colectivo. Se resuelven muchos conflictos individuales y colectivos, el trabajo es positivo», valora.

Entre otras ideas, Jaime Sarmiento recuerda que el convenio colectivo del comercio, firmado el verano pasado, ya contempla una iniciativa novedosa que consiste en acudir al Sercla antes de ejecutar una sanción individual a un trabajador. El objetivo de los sindicatos es incluir esta cláusula en los convenios sectoriales que se negociarán en 2026.