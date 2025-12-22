Un regalo más en el árbol: las mascotas cordobesas también viven la Navidad

Regalos para papá, mamá, los niños... y también para el perro. Las mascotas están cada vez más presentes en las familias cordobesas y la relación con ellas también está cambiando. Tanto, que las tiendas de animales consultadas por este periódico tienen un veredicto claro: cada Navidad se compran más regalos para ellas. Una tendencia que ya no se limita a jóvenes, sino que alcanza también a padres y a familias con hijos adultos. El resultado es evidente: la mascota se ha convertido en un miembro más de la familia en prácticamente todos los sentidos.

Desde Naturzoo, María Ángeles Cabezuelo explica que estas semanas son de «mucho trabajo», ya que «cada vez más gente compra regalos para sus mascotas», una moda que, reconoce, ha vivido un auténtico boom «en los últimos años». Lejos de lo que podría pensarse, afecta tanto a «parejas jóvenes» como a «familias con niños pequeños que los piden» o a «personas más mayores». Rafael García, de Mowgli, coincide y señala que «cualquier perfil de cliente» compra estos días algún detalle para su animal, «incluso padres con hijos ya mayores».

El ritual navideño, de hecho, se traslada al hogar. «Muchos nos piden que envolvamos el regalo y pongamos el nombre de su mascota», cuentan, para colocarlo después bajo el árbol junto al resto de presentes. «A los más pequeños les hace especial ilusión», añade.

Algunos de los artículos que se pueden encontrar estos días en distintos establecimientos de Córdoba para regalar a las mascotas familiares durante las próximas fiestas navideñas. / Paula Ruiz

Peluches, jerseys y camas, lo más demandado para los perros

En cuanto a los regalos, desde Naturzoo apuntan que, en el caso de los perros, los peluches —especialmente los que hacen ruido— siguen siendo los más demandados, seguidos de los jerseys y las camas. Destacan también los juguetes de la marca Kong, que permiten introducir una golosina en su interior para estimular el juego. No obstante, Cabezuelo subraya que la alimentación es la gran tendencia de este año: «Se buscan cada vez más snacks y complementos naturales; la gente prioriza la calidad de lo que comen sus mascotas». Entre las novedades figuran sobres de comida con sabores como pescado, fruta o verdura, que muchas familias «reservan para Nochebuena», así como opciones de comida precocinada. En juguetes, ganan terreno los peluches con distintos sonidos y las pelotas «de todo tipo y textura». «Cada vez hay más variedad», resume.

Los juguetes, la ropa y los productos de alimentación son las opciones más populares.

García coincide y añade que los juguetes, la ropa, los arneses y los collares —especialmente con motivos navideños— «no pasan de moda» y siguen siendo lo más buscado. Aurora, de Amascotados, apunta que el sector vive un momento de expansión y que «cada año llegan más novedades», destacando también la alimentación con sabores especiales como cochinillo o turrón, además de calendarios de Adviento para mascotas.

Para los gatos, triunfan las pelotas con cascabeles o plumas

En el caso de los gatos, la tendencia es similar, aunque algo más contenida. Crece la oferta de comida, especialmente de snacks naturales como pescado deshidratado. «Sus dueños son menos innovadores que los de los perros, pero cada vez se atreven más», señala Cabezuelo. En juguetes, la demanda se mantiene en opciones clásicas como pelotas con cascabeles o plumas. Para García, los dueños de gatos siguen regalando menos, aunque cree que la diferencia «se está reduciendo poco a poco», con productos como los rascadores entre los más solicitados.

Algunos de los artículos que se pueden encontrar estos días en distintos establecimientos de Córdoba para regalar a las mascotas familiares durante las próximas fiestas navideñas. / Paula Ruiz

Opinión de los expertos

Para la educadora de Adiestracor, Marta Barbero, esta tendencia de regalar a las mascotas es «muy positiva». «Los perros necesitan constantemente estimulación olfativa, mental y física, y los juguetes son una gran opción para ello», explica. Frente a quienes critican esta práctica por considerar que supone una «humanización» del animal, Barbero aclara que «no tiene por qué ser así», ya que la humanización se refleja en «la educación y los comportamientos diarios», no en recibir un regalo en una fecha señalada. «La relación con nuestras mascotas ha cambiado y cada vez ocupan un lugar más importante en nuestras vidas», añade.

La adiestradora defiende los regalos para mascotas «en cualquier etapa» y pone en valor el papel de los juguetes, desde los destinados a mordisquear —especialmente útiles para cachorros— hasta otros que «les entretienen y les ayudan a desfogar». En este punto, destaca los juguetes interactivos, que animan al animal a extraer una recompensa de una pelota u objeto y que «estimulan su mente». También celebra que la alimentación forme parte de los regalos: «Cada vez somos más conscientes de la importancia de una buena dieta para nuestros perros». Eso sí, recuerda que el mejor regalo sigue siendo «mucho cariño, paseos y tiempo de juego».

Más allá de juguetes, ropa o snacks, el mensaje es claro: las mascotas ya no ocupan un rincón en el hogar, sino un lugar central . Esta Navidad, en muchas casas cordobesas, también habrá un regalo bajo el árbol con nombre propio... y cuatro patas.