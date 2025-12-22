El PSOE exige un plan de reequilibrio territorial para el distrito Sur con presupuesto, calendario y objetivos medibles

“Salir a los barrios es hacer política de cercanía, la que nace del municipalismo y pone a las personas en el centro". Desde esa convicción, el grupo municipal socialista vuelve a denunciar "la falta de un verdadero" plan de reequilibrio territorial para el distrito Sur, una demanda que, según el PSOE, "el gobierno municipal del PP rechazó en el pleno de noviembre pese a la moción presentada por el PSOE”. Así lo ha esgrimido el concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Ángel Ortiz, que ha sido claro en trasladar que “el PP se escuda en que cumple con sus obligaciones, pero confunde mantenimiento con redistribución de la riqueza. Hacer obras puntuales, limpiar o parchear servicios no es reequilibrar; es, simplemente, cumplir lo mínimo exigible a una administración”.

Desde el PSOE apuntan que el distrito Sur "arrastra desigualdades estructurales fruto de décadas de abandono institucional". “Si no hay inversión sostenida, planificada y con objetivos sociales claros, no hay transformación posible. Y eso es exactamente lo que el PP se niega a hacer”, añade. El grupo municipal socialista defiende que las barriadas vulnerables "y vulneradas por la Administración local necesitan algo más que actuaciones aisladas; necesitan inversión pública que dinamice el tejido social y económico y que rompa con los ciclos de pobreza cronificados”.

“La redistribución de la riqueza se hace con programas, con recursos y con una mirada integral: desde la infancia hasta las personas mayores”, ha explicado el concejal socialista. En este sentido, el PSOE propone actuar desde edades tempranas con refuerzos educativos y programas de acompañamiento; apoyar a jóvenes que quieren formarse, acceder a la universidad o a la formación profesional; y desarrollar planes de formación y empleo que abran oportunidades reales de inserción laboral, incluida la recualificación profesional.

Para el concejal, la empleabilidad y la vivienda son pilares básicos del reequilibrio territorial. “La administración municipal no puede mirar hacia otro lado cuando hablamos de necesidades básicas. El acceso a una vivienda digna y a un empleo estable no es un lujo, es un derecho”, ha subrayado Ángel Ortiz.

Los socialistas insisten en la necesidad de impulsar iniciativas locales que complementen los programas Eracis, adaptándolos a la realidad concreta de los barrios del Distrito Sur. “Si no rompemos los ciclos viciados de pobreza, seguiremos reproduciendo las desigualdades generación tras generación”, ha advertido.

Asimismo, Ortiz también ha denunciado la estigmatización que sufren las personas en situación de pobreza y, especialmente, la población gitana. Los datos, explica, son contundentes: "el 63% de la población gitana no finaliza la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), una cifra que evidencia un fracaso colectivo de las políticas públicas".

“No podemos señalar a quienes lo tienen más difícil; tenemos que preguntarnos qué está fallando en las instituciones para que estos datos sigan siendo una realidad”, ha afirmado Ortiz. “Combatir la desigualdad también es combatir los prejuicios y apostar por la igualdad real de oportunidades”, asegura.