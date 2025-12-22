La primera planta solar cooperativa de Córdoba inicia su tramitación en Encinarejo

La primera de las dos primeras plantas fotovoltaicas de Consumo Cooperativo en Córdoba, que se ubicará en Encinarejo, ha solicitado ya a la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba la calificación ambiental para la instalación de una planta solar fotovoltaica de 1 MW de potencia, con una superficie de 0,91 hectáreas, así como de una línea aérea de evacuación de 15 kV.

La instalación se proyecta en suelo no urbanizable, en el polígono 105, parcelas 160, 231 y 232, en el término municipal de Encinarejo, conforme al proyecto técnico presentado. El expediente y la solicitud realizada por CE Vega Guadalquivir 1, S.C.A permanecerá expuesta al público durante 20 días hábiles para que cualquier persona interesada pueda consultarlo y formular alegaciones.

Las dos primeras cooperativas energéticas de Córdoba

Así, la construcción de las dos primeras plantas fotovoltaicas de Consumo Cooperativo en Córdoba sigue su curso. Ambas cooperativas energéticas, denominadas Vega del Guadalquivir 1 y 2, que se ubicarán en Encinarejo y Almodóvar tienen un plazo de ejecución de entre tres y cuatro meses y se realizarán de forma simultánea.

La Federación Andaluza de Cooperativas (Faecta) espera tener la licencia como muy tarde a principios de enero y que las obras estén acabadas entre marzo y abril y ambas plantas deberían estar funcionando en el primer semestre del año, antes de junio. Ambas plantas tienen la misma capacidad de producción de energía, 1.700 kilowatios por hora y año.

La cooperativa energética de Almodóvar (Vega del Guadalquivir 2) suministrará energía a los ayuntamientos de Posadas, Hornachuelos, Fuente Palmera, Guadalcázar, La Carlota y Almodóvar, que ha cedido el suelo para su construcción, además de a un grupo reducido de unos 30 o 40 socios particulares.

Además de las de Vega del Guadalquivir 1 y 2, habrá dos comunidades energéticas más en la provincia que, si se cumplen los plazos, estarán en funcionamiento en el primer semestre de 2026, las de Guadiato 2 y Subbética 1.