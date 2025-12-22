Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Lotería Navidad 2025Comprobar Lotería de NavidadResidenciasNarcotráficoTaxisCórdoba CFEl tiempoExtremadura
instagramlinkedin

Sorteo extraordinario

Premios de la Lotería de Navidad 2025 que han caído en Baena

Estos son los números agraciados y las administraciones en las que ha recaído la suerte

Administración de lotería durante el soreto de Navidad.

Administración de lotería durante el soreto de Navidad. / A. J. GONZÁLEZ

María Roso

¿Te gustaría saber si tu décimo de la Lotería de Navidad 2025 ha resultado premiado en Baena? Gracias a nuestro buscador de números premiados por localidades, podrás consultarlo de forma rápida y sencilla.

Comprobar números en Baena

Esta herramienta ha sido creada para facilitar la consulta de los resultados actualizados del sorteo más importante del año. Solo tienes que introducir el nombre de la localidad, elegirla en el listado que aparece y, en cuestión de segundos, conocerás qué premios han caído en Baena y en qué administraciones.

Números premiados en Baena

En Baena, la Lotería de Navidad forma parte de una tradición muy arraigada. Por eso, nuestro buscador online está completamente optimizado para su uso tanto en dispositivos móviles como en ordenadores, garantizando una experiencia cómoda y rápida.

Consulta ahora si tu décimo de la Lotería de Navidad 2025 ha sido premiado en Baena. La suerte aún puede sonreírte.

¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad 2025?

TEMAS

Tracking Pixel Contents