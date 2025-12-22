El precio de una residencia de mayores privada en Córdoba roza los 2.000 euros de media

El número de plazas y residencias privadas para mayores vive un momento de auge. En una provincia como Córdoba, con uno de los índices de envejecimiento más altos, la demanda se ha disparado, al igual que la oferta de servicios, cada vez más parecidos a los de un hotel de lujo. Siempre que el usuario pueda pagarlo.

En la capital, la última en abrir ha sido Vitalia Delicias con 150 plazas en habitaciones individuales que cuestan entre 1.900 y 3.000 euros mensuales. Antes, abrió Bouco Córdoba Augusta que sumó otras 142 camas y, entre otros proyectos planificados, están próximas a abrir la residencia Thor Private Equity, con 162 plazas y otra en Noreña de Sanitas con 120 más.

El coste medio de una plaza privada en Córdoba roza los 2.000 euros al mes aunque hay centros en los que superan los 3.000 euros, según el portal Inforesidencias.com, que apunta un aumento de precios del 3,7% en el último año y de un 15,7% desde 2014. Mientras el negocio de la gerontología gana enteros, la oferta de plazas concertadas de la Junta de Andalucía, las que se pueden solicitar a través de la ley de Dependencia y cuyo coste sufraga el afectado con parte de su pensión y la Junta con lo restante, son muy limitadas.

Mapa de recursos

Según el Mapa de Recursos en Materia de Dependencia de la Agencia de Servicios Sociales de Andalucía (Assda), Córdoba tiene 4.397 plazas acreditadas para conveniar, pero la Junta tiene concertadas según este mapa 2.561, de las cuales menos de 500 se encuentran en la capital. A estas hay que sumar otras 124, correspondientes a la residencia pública del Parque Figueroa, de modo que en una ciudad de más de 300.000 habitantes con un 21% de población mayor de 65 años, el número de plazas subvencionadas por la administración autonómica para mayores dependientes no llega a 600. Según la Agencia de Servicios Sociales, la ratio de plazas de la capital es de 2,6 por cada 100 mayores de 65 años, la más baja de la provincia, cuando la ratio recomendada por la OMS es de al menos 5 y la media nacional es de 4,2.

Mapa de residencias con plazas concertadas en Córdoba. / CÓRDOBA

[Pulse aquí para ver el gráfico ampliado]

Por su parte, el área Sur de la provincia, con 772 plazas concertadas, tiene una ratio de 3,66; el área Guadalquivir, con 612, tiene una ratio de 4,03 y Córdoba Norte, que dispone de 713 concertadas, llega al 7,86, la más alta de Andalucía. Con estos datos, no es de extrañar que conseguir una plaza pública en Córdoba capital sea una misión harto complicada y que en circunstancias de necesidad, muchas familias acaben optando por las residencias privadas o, si no tienen recursos suficientes, trasladando a sus mayores a un pueblo, donde la rotación es mayor.

Mayores a distancia

La idea de instalar a padres o abuelos a kilómetros de distancia hace también que muchos se lo piensen y permanezcan en la lista de espera. Cuando no queda más remedio y los mayores se trasladan, las visitas de la familia se espacian, generando la sensación de abandono a los afectados y a los familiares. A fecha 19 de diciembre, de las 2.561 plazas concertadas en la provincia, 2.499 estaban ocupadas, otras 24 asignadas y solo 38 figuraban como vacantes. De esas 38, únicamente 15 estaban en la capital.

La Consejería de Inclusión Social anunció en junio que la Junta ampliará el concierto con 1.500 nuevas plazas de residencia para toda Andalucía de las cuales, en torno a un 10% (150) serían para Córdoba. Está por ver si las plazas se concertarán en la capital o en la provincia. No obstante, para alcanzar los niveles óptimos harían falta casi 2.000 más en la provincia.

Las bajas en las residencias de mayores, donde viven un 63% de mujeres, son muy frecuentes dado el perfil de los usuarios, grandes dependientes de edad muy avanzada. No obstante, aunque la Junta de Andalucía insiste en que se ha recortado la lista de espera en 7.000 personas, el tiempo medio de demora es de 534 días, según la propia Consejería, casi 18 meses que en personas muy mayores a menudo se traduce en que mueran antes de que llegue su turno.

La Junta dispone además de otro mecanismo con el que atender a los mayores valiéndose de las plazas privadas. Se trata de la prestación vinculada al servicio, es decir, una ayuda económica destinada a financiar un servicio privado de residencia o centro de día cuando no hay plazas públicas o concertadas disponibles. En lugar de ampliar el concierto, la Junta ocupa plazas privadas de esta manera aunque no es algo generalizado y tiene unos topes de asignación en función del grado y la situación económica del usuario. Según los últimos datos publicados, más de 4.000 personas reciben esta prestación en Andalucía, de las cuales 303 están en Córdoba.