Donación artística

La pintora Julia Hidalgo Quero dona trece obras a la Universidad de Córdoba

La artista cede parte de su obra pictórica de 1991 a 2021 para uso expositivo en la UCO

Manuel Torralbo y Julia Hidalgo junto a dos de las obras donadas.

Manuel Torralbo y Julia Hidalgo junto a dos de las obras donadas. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La pintora Julia Hidalgo Quejo ha donado a la Universidad de Córdoba (UCO) una colección de trece obras pictóricas realizadas a lo largo de tres décadas, entre 1991 y 2021. El acuerdo permitirá a la UCO exponer los óleos de manera permanente, gracias a un contrato de donación irrevocable firmado esta mañana.

Firma del contrato de donación

El convenio ha sido firmado por la propia artista y el rector de la UCO, Manuel Torralbo Rodríguez, sellando formalmente la cesión de las obras. Con este acuerdo, la universidad podrá disponer de los cuadros para exposiciones, promoviendo el acceso a la creación artística de Julia Hidalgo Quejo dentro de la comunidad universitaria y la ciudadanía.

Noticias relacionadas y más

Obras cedidas: historia, paisajes y bodegones

La colección incluye retratos de personajes históricos como Averroes, Séneca y El Gran Capitán, alternando con bodegones, paisajes y obras figurativas, que muestran la diversidad y evolución del estilo de la pintora a lo largo de treinta años de trayectoria.

