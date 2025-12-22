La pintora Julia Hidalgo Quero dona trece obras a la Universidad de Córdoba

La pintora Julia Hidalgo Quejo ha donado a la Universidad de Córdoba (UCO) una colección de trece obras pictóricas realizadas a lo largo de tres décadas, entre 1991 y 2021. El acuerdo permitirá a la UCO exponer los óleos de manera permanente, gracias a un contrato de donación irrevocable firmado esta mañana.

Firma del contrato de donación

El convenio ha sido firmado por la propia artista y el rector de la UCO, Manuel Torralbo Rodríguez, sellando formalmente la cesión de las obras. Con este acuerdo, la universidad podrá disponer de los cuadros para exposiciones, promoviendo el acceso a la creación artística de Julia Hidalgo Quejo dentro de la comunidad universitaria y la ciudadanía.

Obras cedidas: historia, paisajes y bodegones

La colección incluye retratos de personajes históricos como Averroes, Séneca y El Gran Capitán, alternando con bodegones, paisajes y obras figurativas, que muestran la diversidad y evolución del estilo de la pintora a lo largo de treinta años de trayectoria.