«Sin los picos de demanda, no hacen falta más licencias de taxi en Córdoba»

-Dicen que cuesta mucho coger un taxi en Córdoba.

-Bueno, coger el taxi no cuesta. Ahora, que en momentos puntuales haya una demanda superior a la oferta... Pero eso siempre lo ha habido y lo va a haber. Lo hay en todos los sectores y el taxi no es ajeno a la realidad. El servicio que se da aquí en Córdoba es de una media de 5 minutos desde que solicitas un taxi hasta que te llega, que haya momentos donde esa espera puede superar los 10-15 minutos es algo normal, los autobuses pasan cada 20 minutos, 25, media hora, y entra dentro de lo normal.

-¿Pero a ustedes les llega esa percepción de la sociedad?

-Si nos ponemos a mirar, al cabo del año podemos tener 2.000 quejas, que son muchas, pero es que de 2.000 quejas hemos dado 800.000 servicios. Eso nos hace ver que realmente el servicio de taxi que se presta en Córdoba es muy bueno. Ahora, que haya momentos puntuales, como he dicho antes, donde el acceso al servicio se resienta, no es ni mucho menos por la oferta de taxi, sino por la gran demanda que se ve en determinados momentos. Si a eso se le une que esas quejas normalmente suelen ser a una hora donde Aucorsa ya no pasa y solo tienen la alternativa del taxi o de irse andando, ahí tendríamos que mirar los tiempos de espera al no tener un servicio alternativo. Hay que saber convivir y hay que saber aceptarlo, tanto por la parte del usuario como nosotros, como taxistas.

-En los últimos años ha crecido tanto la ciudad como la actividad de congresos, de eventos y demás. Sin embargo, sigue habiendo los mismos taxis (unos 509).

-Hace 10 años se dieron las últimas licencias, aunque en ese momento no se deberían haber dado porque con la demanda que había la oferta era suficiente. Es verdad que cada año va aumentando la actividad respecto a los anteriores y se va equilibrando, pero aunque dieran 10, 15, 20 o 30 licencias, hay picos de demanda, como pasa en la Feria, donde por muchos taxis que haya seguirían haciendo falta para atender todo. Lo que es inviable es que haya un taxi en todas las zonas de Córdoba en todo momento. Ya no solo de manera operativa, sino porque al propio taxista tampoco le sería rentable económicamente. Entonces, hay que encontrar el equilibrio entre oferta y demanda y entre suficiencia y rentabilidad.

-Sin tener en cuenta esos picos de demanda, ¿hacen falta más licencias en Córdoba?

-No, rotundamente no. La oferta del día a día en Córdoba está totalmente garantizada y en el momento que nosotros prevemos que pueda haber una demanda mayor a lo habitual, se toman las medidas y se saca más oferta. Nosotros tenemos ahora mismo un calendario de descansos para equilibrar la oferta y la demanda, para que el taxista también tenga una calidad de vida acorde. Si no, la actividad no sería rentable ni sería atractiva para el taxista. Pero, ya digo, nosotros tenemos nuestros sistemas y las peticiones que hay en la calle no pasan de 5 u 8 minutos, a un precio acorde a la necesidad del servicio, tanto para el usuario como para el taxi. Eso de decir, ‘venga, damos aquí licencias’, no es algo tan sencillo ni tan fácil y se podría cargar un sector entero.

-¿Qué porcentaje del trabajo de todo el año supone el mes de diciembre?

-Bueno, es uno de los meses que históricamente siempre es bueno porque hay gente que sale de comidas de empresa, gente que se reúne. Entonces, claro, un mes donde se sale más, se trabaja mucho más. Con esa previsión de los datos que nosotros tenemos, junto con el Ayuntamiento, hacemos esos calendarios. Que un día puede haber muchísimos coches, muchos taxis en la calle y a lo mejor no hay tanto trabajo y a lo mejor hay otro día que hay menos coches y resulta que hay mucho trabajo de esto, es imprevisible.

José Antonio Coca, presidente de Autacor. / A. J. González

-¿Y cómo se ha reforzado la flota de cara a estas Navidades? En números reales.

-Eso no se puede saber a ciencia cierta. Nosotros tenemos unos calendarios que están supeditados a la demanda, pero que haya 400 taxis disponibles no significa que estén los 400 trabajando, puede haber 300. Nosotros damos disponibilidad, pero el que se organiza y ve las horas que tiene que echar es el propio taxista. Es decir, yo soy autónomo y soy el que me pongo mis reglas dentro de las reglas que me vienen marcadas.

-Pero dentro de esa libertad, si todos dijeran de descansar en las horas valle, nos quedaríamos sin servicio público en garantías.

-Sí, pero eso no pasa nunca. Siempre hay taxis. En esos momentos valle, es verdad que el tiempo de espera puede aumentar, pero aun así está identificado de manera que la oferta de taxis sea suficiente. El problema es que si esto no fuera llevado por autónomos, deberías tener personal contratado, y el presupuesto sería abismal. Para garantizar un servicio a demanda sería muy costoso. Por eso hay unos tiempos, unos organigramas...

-¿Se van a subir las tarifas en 2026?

-Sí, bueno, nosotros planteamos la subida de tarifas en 2,7%. Nosotros hicimos nuestra memoria económica, presentamos al Ayuntamiento la propuesta y todos los gastos que conlleva el prestar el servicio, todos los gastos, todo lo que cuesta, más luego, obviamente, el incremento que nosotros ganamos, es decir... Y, bueno, pues estamos ahí con ellos para que se actualice lo antes posible.

-Las únicas alegaciones presentadas han sido por parte de Facua, que reprocha que en esa subida se imputan al cliente los gastos de gestoría o móvil al cliente.

-Bueno, ellos hacen su trabajo. Las alegaciones son las mismas siempre. Hoy en día, yo tengo que gastarme un dinero en tener un móvil y una tarifa para que el usuario acceda al taxi a través de su móvil. Entonces, yo ese gasto lo tengo que repercutir dentro de mi actividad.

-El porcentaje total de subida de los últimos cinco años habrá sido casi de un 20%.

-Bueno, en los últimos cuatro años, incluido este, ha sido un 16%. Si miramos todo lo que ha subido la vida en general, a nosotros nos afecta todo. A la hora de trabajar no estoy subiendo todo eso, vamos por debajo de lo que cuesta la vida hoy en día. Hacer hincapié en que el taxi ha subido demasiado no tiene sentido. Por qué no se quejan de los precios de las VTCs, que son precios libres y cobran barbaridades; Aucorsa también ha subido; el agua también ha subido un 32% en Córdoba y yo eso no lo he repercutido. Entonces, de ese 16% que hemos subido en cuatro años, estamos hablando que un 10% es sobrecostes y lo que gano es un 6% más que hace cuatro años.

-Por último, de enero a junio, la Policía Local puso 51 sanciones por intrusismo en el sector del taxi. ¿Cómo evoluciona ese tema en la segunda mitad del año?

-El otro día estuvimos hablando con Policía Local y a final de año darán los datos del informe actualizado. Nosotros estamos encantadísimos con la patrulla de la Policía Local y que se cumpla la legalidad al 100%.