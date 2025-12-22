El Mercado Andalusí de Córdoba se celebrará del 30 de enero al 1 de febrero

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado el cambio de fecha del próximo mercado temático 2026, que se celebrará finalmente del 30 de enero al 1 de febrero en el entorno de La Calahorra, como es habitual. La cita venía erróneamente marcada con otra fecha en el calendario de fiestas del año, que se hizo público en septiembre.

El mercado temático se organiza en Córdoba desde 2003 y este año es la empresa Musical Sport la encargada de gestionar el mercado, corriendo con todos los gastos de animación y de montajes en el Parque de Miraflores, la calle José Luis Villegas, el solar tras la calle anterior, la calle Acera Mira al Río, Jardines del Rocío, la avenida de Fray Albino y el entorno de La Calahorra.

El de este año será de temática andalusí, con el esplendor del Califato Omeya en la Córdoba del siglo X y que convertirá la zona con distintos grupos de teatro y músicos profesionales, atracciones infantiles o cetrería, además de los puestos artesanos y de gastronomía con productos inspirados en el arte y la tradición andalusí, como cerámica, cuero, joyería, y tejidos; comerciantes de gastronomía que podrán instalar sus puestos de comida y bebida con especialidades árabes, dulces tradicionales y productos locales. La inauguración del mercado incluye un pasacalles teatral.