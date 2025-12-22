La Lotería de Navidad deja solo 650.000 euros en Córdoba: apenas un puñado de décimos del tercer premio

La suerte volvió a pasar de largo por Córdoba en el sorteo de la Lotería de Navidad. Un año más, la provincia se quedó sin premios mayores y apenas logró rescatar 650.000 euros del tercer premio, repartidos en trece décimos vendidos entre Montilla y la capital, agraciados con 500.000 euros a la serie.

Habrá que esperar al sorteo de El Niño o, directamente, al próximo año para intentar revertir una racha esquiva que se prolonga ya demasiado. Según los datos de Loterías y Apuestas del Estado, en Córdoba solo se vendieron trece décimos premiados entre los trece grandes premios del sorteo.

El tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, en imágenes / José Antonio Aguilar

Una serie en Montilla

El número 90.693 dejó una serie completa en la administración número 3 de la Corredera, en Montilla, lo que supuso medio millón de euros repartidos. La noticia fue una sorpresa mayúscula para su responsable, Teresa Grego, que encara ya la jubilación. “No me lo esperaba para nada. Vender tantos números hace imposible tenerlos todos en la cabeza”, reconoce. Se enteró por una llamada de su despacho de Loterías y, por ahora, ningún agraciado se ha puesto en contacto con ella. “Esperamos que lo hagan, aunque sea en privado”, señala. Al menos, admite, este premio le permitirá retirarse “con una gran alegría”.

Y tres décimos en la capital

En la capital, el mismo número dejó 150.000 euros correspondientes a tres décimos. Dos de ellos se vendieron por máquina en el estanco de Medina Azahara, 21, en el barrio de Ciudad Jardín. Para su propietario, Juan José Ferrer, ha sido un estreno en el sorteo navideño. Tras 25 años trabajando en la hostelería, decidió hace tres dar un giro a su vida y ponerse al frente del negocio. “Nos va a venir muy bien para darnos a conocer”, comenta sonriente mientras sostiene el cartel del premio. La noticia le pilló “trabajando tranquilamente”, aunque admite que, aunque siempre existe la posibilidad, “nunca piensas que te va a tocar a ti repartirlo”.

Víctor Castro

El tercer décimo premiado en la capital se vendió en el estanco de la avenida de La Viñuela número 31. Isabel Tavira y Sonia Roma, trabajadoras del establecimiento, celebran haber repartido por primera vez en casi tres décadas un premio del sorteo más importante del año. “Aquí se venden muchísimos décimos de terminal”, explica Isabel. Como en los otros casos, desconocen quién ha sido el agraciado, aunque desean que haya sido alguien del barrio. “Aquí hay gente muy trabajadora y que se lo merece”, apuntan, con la esperanza de que “lo disfrute mucho”.

A. J. González

Ambas confían en que este premio sirva para dar un pequeño impulso al negocio, especialmente de cara a la Lotería del Niño. “Ahora queremos el primero del seis de enero”, bromean entre risas, aún algo incrédulas. “Estamos en shock”, reconocen. Eso sí, la celebración está asegurada: “Algo habrá que hacer. Al menos, abrir una botella de champán”.

Y es que 2025 fue el año de Córdoba. La suerte pasó de largo, dejó un goteo de premios y siguió su camino. Quedaron algunos décimos premiados, alegrías y celebraciones en la intimidad y la misma ilusión de siempre, esa que cada diciembre vuelve a levantarse aunque sepa que puede volver a caer.

Dónde puedo cobrar mi décimo premiado en Córdoba

Si tu décimo ha sido agraciado en el sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en función de la cantidad que te haya tocado deberás hacer una de estas tres cosas.

Si te han tocado menos de 2.000 euros , tu décimo puedes canjearlo por el premio en cualquier administración, independientemente en de dónde lo hayas comprado.

, tu décimo puedes canjearlo por el premio en cualquier administración, independientemente en de dónde lo hayas comprado. Si te han caído 2.000 euros o más , debes llevar el boleto a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda haber pedido cita previamente con el director de la sucursal.

, debes llevar el boleto a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda haber pedido cita previamente con el director de la sucursal. En el caso de que hayas jugado participaciones y no décimos completos, debes ponerte en contacto con la entidad que te lo vendió, la cual te hará saber dónde y cómo cobrar el premio.

Los premios grandes del sorteo de 2025 han quedado repartidos así: Primer premio (El "Gordo") al número 79.432, con 400.000 euros al décimo.

Segundo Premio al número 70.048, con 125.000 euros al décimo.

Tercer premio al número 90.693, con 50.000 euros al décimo.

Cuarto premio a los números 78.477 y 25.508, con 20.000 euros al décimo.

Ocho quintos premios a los números 23.112, 60.649, 77.715, 25.412, 61.366, 94.273, 41.716 y 18.669 con 6.000 euros al décimo.

El sorteo de la Lotería de Navidad 2025 ha repartido su suerte y es el momento de comprobar los números premiados. Consulta qué premios han caído en tu localidad