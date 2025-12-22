Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las loteras de La Viñuela que han vendido el tercer premio del Sorteo de Navidad: "Estamos un poco bloqueadas… pero hay que abrir una botella y celebrarlo"

Con alegría contenida y aún sorprendidas por la noticia, afirman que es "la primera vez en tres décadas" que entregan un premio de la Lotería navideña

A. J. González

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

Isabel Tavira y Sonia Roma, trabajadoras del estanco La Viñuela, celebran este lunes haber repartido el tercer premio de la Lotería de Navidad. Con alegría contenida y aún sorprendidas por la noticia, reconocen que “no nos lo esperábamos para nada” y recuerdan que es “la primera vez en tres décadas” que entregan un premio del sorteo más famoso del país. “Hemos repartido otros premios, pero nunca uno de la Lotería de Navidad”, remarcan, antes de reconocer que están "un poco bloqueadas... pero hay que abrir una botella y celebrarlo".

Interior de la administración de La Viñuela, en Córdoba, que ha vendido décimos del tercer premio de la Lotería de Navidad.

Interior de la administración de La Viñuela, en Córdoba, que ha vendido décimos del tercer premio de la Lotería de Navidad. / A. J. González

El décimo se ha vendido por máquina y, aunque desconocen quién puede haber sido el agraciado, confían en que “sea alguien del barrio. Aquí hay gente muy trabajadora”. La noticia les ha llegado por sorpresa y, todavía en shock, desean que el ganador “lo disfrute mucho; son unas fechas muy buenas para ello”.

Mientras colocan el cartel en la fachada, comentan entre risas que “ojalá esto ayude al estanco” y que “el teléfono no ha parado de sonar”.

