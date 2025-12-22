Sorteo extraordinario en Córdoba
Las loteras de La Viñuela que han vendido el tercer premio del Sorteo de Navidad: "Estamos un poco bloqueadas… pero hay que abrir una botella y celebrarlo"
Con alegría contenida y aún sorprendidas por la noticia, afirman que es "la primera vez en tres décadas" que entregan un premio de la Lotería navideña
Isabel Tavira y Sonia Roma, trabajadoras del estanco La Viñuela, celebran este lunes haber repartido el tercer premio de la Lotería de Navidad. Con alegría contenida y aún sorprendidas por la noticia, reconocen que “no nos lo esperábamos para nada” y recuerdan que es “la primera vez en tres décadas” que entregan un premio del sorteo más famoso del país. “Hemos repartido otros premios, pero nunca uno de la Lotería de Navidad”, remarcan, antes de reconocer que están "un poco bloqueadas... pero hay que abrir una botella y celebrarlo".
El décimo se ha vendido por máquina y, aunque desconocen quién puede haber sido el agraciado, confían en que “sea alguien del barrio. Aquí hay gente muy trabajadora”. La noticia les ha llegado por sorpresa y, todavía en shock, desean que el ganador “lo disfrute mucho; son unas fechas muy buenas para ello”.
Mientras colocan el cartel en la fachada, comentan entre risas que “ojalá esto ayude al estanco” y que “el teléfono no ha parado de sonar”.
El Gordo llega a Marbella
La suerte del Gordo ha llegado hasta Marbella. El restaurante El Leonés vendió entre sus clientes el 79432, traído desde León. De esta forma, algunos millones han aterrizado a orillas del Mediterráneo.
Adrián Ramírez
Las loteras de La Viñuela, "muy contentas"
“Muy contentas”. Así se han mostrado este lunes las dos loteras de la administración de La Viñuela, 31, que ha vendido varios décimos por la máquina del tercer premio de las Lotería de Navidad.
La asociación de lucha contra el alzhéimer AFADLA se hace con el Gordo
Además de otras dos asociaciones de fútbol, en León una asociación de lucha contra el alzhéimer llamada AFADLA ha repartido el Gordo a través de la venta de 45 décimos. El premio ha sido un bálsamo para la comarca de Laciana, una zona especialmente damnificada por la reconversión industrial. Ahora, este 79432 ha devuelto algo de esperanza a una región que también sufrió los devastadores incendios de este pasado verano.
Marina Armas
La alegría por el Gordo desborda el barrio de La Elipa: "Es un sueño, una locura"
No fue un día cualquiera en la administración de lotería del número 8 de la calle Ricardo Ortiz, en el barrio de La Elipa. Ni para la asociación que lleva pidiendo recurrentemente sus números para el sorteo extraordinario de Navidad en los últimos 8 años. Al fín llegó el Gordo, la gran alegría que explotó tras conocerse que el 79432 resultó agraciado con el primer premio, dotado con 4 millones de euros a la serie.
"Siempre piensas que te va a pasar, pero es un sueño, una locura", explica Esther Planchas aun sin creerselo del todo. Apareció, aún sobrepasada por los acontecimientos, junto a su marido y a su hijo en el lugar que, pronto se convirtió en una fiesta colectiva.
