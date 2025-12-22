'Huellas en mi cocina', un documental para impulsar la adopción responsable en Córdoba

Sadeco ha presentado en Córdoba el documental Huellas en mi cocina, una iniciativa que busca promover la adopción responsable de animales de compañía. La campaña se centra en transmitir la importancia del compromiso y la responsabilidad que conlleva adoptar, mostrando la convivencia diaria entre los animales y sus dueños desde una perspectiva humana y cercana

Cocineros y cocineras como ejemplo de responsabilidad

El documental cuenta con la participación de reconocidos cocineros de la ciudad, que relatan su experiencia personal con sus animales de compañía. Entre ellos se encuentran Antonio López (Restaurante Tellus), Antonio Jiménez (Taberna La Montillana), Periko Ortega (El Recomiendo), Adrián Caballero (Restaurante Regadera), Juan Luis Santiago (Garum 2.1), Jordi Pedrera (Casa Manolín), Celia Jiménez (Restaurante Celia Jiménez), Jesús Barranco (Raza y Dehesa) y Rafael Castellón (Bodegas Campos).

Isabel Albás, presidenta de Sadeco, ha explicado que el documental "no busca idealizar la adopción, sino mostrar cómo es realmente la relación con los animales de compañía: basada en el respeto, el cuidado y la responsabilidad diaria".

Una campaña que va más allá de la adopción

Huellas en mi cocina forma parte de la campaña Adopta con Responsabilidad, impulsada por Sadeco, que pone el foco no solo en adoptar, sino en cuidar a largo plazo a los animales. "Cuando adoptamos un animal, no es para un ratito; requiere compromiso, cuidado y convivencia duradera", ha subrayado Albas.

El documental incluye testimonios de los protagonistas, mostrando cómo los animales forman parte de su vida cotidiana y también de su entorno profesional. La iniciativa busca concienciar a la sociedad sobre la importancia de asumir la responsabilidad de tener un animal de compañía.

Visita al Centro de Sanidad y Bienestar Animal

Algunos de los participantes incluso han visitado el Centro de Sanidad y Bienestar Animal de Córdoba, donde han podido conocer cómo se gestionan las adopciones, el voluntariado y los servicios públicos de Sadeco. El año pasado, el centro gestionó alrededor de 1.000 adopciones, cifra que refleja el compromiso de la sociedad y el impacto de las campañas de adopción.

Albas ha destacado que el centro se ha convertido en un referente provincial gracias al trabajo de sus profesionales, que realizan tareas esenciales para garantizar el bienestar de los animales.

Mensaje de compromiso y abandono cero

Albas ha recordado que "la adopción no es un regalo temporal" ya que requiere cuidados constantes, "nuestro objetivo es abandono cero". ha afirmado. Además ha querido recalcar que lanzar el documental en estas fechas es también algo muy consicente, ya que muchas familias optan por regalar animales por navidad y deben ser consecuentes con el compromiso que ello supone.

La campaña continuará sumando experiencias personales, y Sadeco anima a todas las personas interesadas en adoptar a consultar los pasos detallados en su página web.

Gastronomía y sensibilidad social

El documental también muestra cómo los cocineros de Córdoba, además de su labor profesional, promueven valores de responsabilidad y cuidado animal. El proyecto audiovisual, que dura 19 minutos, refleja fielmente el mensaje de la campaña y los participantes afirman están "muy contentos con el resultado".