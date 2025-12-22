Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 22 de diciembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Exposición
‘Cóncavo/ convexo’
Muestra de Lola J. Valiente. Se podrá visitar hasta el próximo 5 de enero.
CÓRDOBA. Colegio de la Abogacía.
Morería, 5.
De 09.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.
Pintura
‘Canteros-bancales’
En esta muestra, Andrés Delgado explora el paisaje de Arico, en el sur de Tenerife. Sus pinturas abstractas se inspiran en la observación de fenómenos naturales.
CÓRDOBA. UCO Cultura.
Plaza de la Corredera, 40.
De 09.00 a 18.00 horas.
Navidad en la Puerta del Puente
Actúa el cuarteto Isbilya y danza clásica
Actuación del cuarteto Isbilya, a las 17.00, y espectáculo de danza clásica Cuando la Navidad despertó, a las 19.00 horas.
CÓRDOBA. Puerta del Puente.
17.00 y 19.00 horas.
Navidad sobre ruedas
Ruta en bici por la Córdoba belenística
La Navidad sobre dos ruedas, ruta por la Córdoba belenística para el público familiar.
CÓRDOBA. Centro de Educación Vial.
Paseo de la Victoria.
11.00 horas.
Muestra
‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’
Continúa hasta el próximo 15 de febrero la exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
De 09.00 a 21.00 horas.
Cultura en red
Espectáculo ‘Cuentos de magia azul’
El programa Cultura en Red ofrece el espectáculo Cuentos de magia azul, una función de magia cómica y cuentacuentos del narrador Philippe le Magnifique. El acto cuenta con la colaboración de la Asociación Vecinal Diana.
CÓRDOBA. Plaza de las Artes.
Parque Fidiana.
17.00 horas.
Exposición
Continúa ‘Hilos de la diáspora’
Se trata de una muestra colectiva que condensa el trabajo de talleres y encuentros sobre el bordado tradicional palestino o tatriz, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel Santos Gener, 9.
De 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas.
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral
- Treinta años del cambio comercial más relevante en Córdoba, la apertura de El Corte Inglés de Ronda de los Tejares
- Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026
- Sadeco inicia la contratación de los 176 nuevos peones y aprueba la nueva bolsa de trabajo de la empresa