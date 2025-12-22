Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 22 de diciembre de 2025

Exposición

‘Cóncavo/ convexo’

Muestra de Lola J. Valiente. Se podrá visitar hasta el próximo 5 de enero.

CÓRDOBA. Colegio de la Abogacía. Morería, 5. De 09.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Pintura

‘Canteros-bancales’

En esta muestra, Andrés Delgado explora el paisaje de Arico, en el sur de Tenerife. Sus pinturas abstractas se inspiran en la observación de fenómenos naturales.

CÓRDOBA. UCO Cultura. Plaza de la Corredera, 40. De 09.00 a 18.00 horas.

Navidad en la Puerta del Puente

Actúa el cuarteto Isbilya y danza clásica

Actuación del cuarteto Isbilya, a las 17.00, y espectáculo de danza clásica Cuando la Navidad despertó, a las 19.00 horas.

CÓRDOBA. Puerta del Puente. 17.00 y 19.00 horas.

Navidad sobre ruedas

Ruta en bici por la Córdoba belenística

La Navidad sobre dos ruedas, ruta por la Córdoba belenística para el público familiar.

CÓRDOBA. Centro de Educación Vial. Paseo de la Victoria. 11.00 horas.

Muestra

‘Rafael Romero de Torres. Del academicismo al realismo social’

Continúa hasta el próximo 15 de febrero la exposición de dibujos y pinturas de Rafael Romero de Torres con motivo del 160 aniversario de su nacimiento.

CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes. Plaza del Potro. De 09.00 a 21.00 horas.

Cultura en red

Espectáculo ‘Cuentos de magia azul’

El programa Cultura en Red ofrece el espectáculo Cuentos de magia azul, una función de magia cómica y cuentacuentos del narrador Philippe le Magnifique. El acto cuenta con la colaboración de la Asociación Vecinal Diana.

CÓRDOBA. Plaza de las Artes. Parque Fidiana. 17.00 horas.

Exposición

Continúa ‘Hilos de la diáspora’

Se trata de una muestra colectiva que condensa el trabajo de talleres y encuentros sobre el bordado tradicional palestino o tatriz, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.