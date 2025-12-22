El Hospital Reina Sofía de Córdoba premia la creatividad de sus profesionales en sus actos navideños

El Hospital Universitario Reina Sofía, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha celebrado un año más su tradicional concurso de belenes y decoración navideña, una iniciativa que reconoce el compromiso, la creatividad y la sensibilidad de los profesionales para transformar los espacios hospitalarios durante las fiestas. Con esta actividad, se contribuye a humanizar la atención sanitaria y a ofrecer un entorno más cálido a las personas que deben permanecer ingresadas en estas fechas.

El primer premio en la categoría de belenes ha sido para la propuesta conjunta de las unidades de Urología y Oftalmología. El segundo premio ha recaído en la unidad de Neonatología y el tercero en Reumatología. En cuanto a la categoría de decoración navideña, el jurado ha reconocido con el primer premio a la 5ª derecha de Oncología, el segundo ha sido para el equipo de Lavandería y el tercero para la Comunidad Terapéutica.

La dirección del hospital ha agradecido a todas las personas participantes el entusiasmo, el esfuerzo y el cariño puestos en cada montaje, coordinado por la comisión de Navidad del hospital que está compuesta por diferentes perfiles profesionales. Este gesto, presente en los diferentes edificios que componen el complejo hospitalario, ha sido especialmente valorado por su capacidad para hacer más acogedora la estancia de los pacientes y generar un ambiente lleno de esperanza y calidez emocional en unas fechas marcadas por la sensibilidad.

Programación

La programación navideña del hospital se ha desarrollado con intensidad en las últimas semanas y continúa activa. Durante este periodo, han pasado por el centro la Banda del Sur con el Cartero Real, numerosos coros escolares de Córdoba y hoy es el turno del grupo Córdoba Góspel Experience, entre otras agrupaciones musicales, que han ofrecido actuaciones para pacientes, familiares y profesionales.

Destaca también, como cada año, la entrega de los donativos recaudados en la Campaña Solidaria del Hospital de Día de Salud Mental del Hospital Los Morales. Un acto cargado de cariño, compromiso y mucha generosidad y que se desarrolla gracias al trabajo colectivo y al corazón de quienes participan en el Taller Creativo. Gracias a su trabajo se han donado 5.270 euros (2.000 euros en alimentos para la Casa de Acogida Madre Redentor, 2.000 euros para el comedor social de la fundación Prolibertas, además de una ayuda de emergencia de 570 euros destinada en junio y otros 700 euros para Médicos Sin Fronteras).

Actividades especiales

Asimismo, en los próximos días se celebrarán algunas de las visitas más esperadas por los pacientes más jóvenes. El 29 de diciembre visitará el hospital el Cartero Real del grupo El Corte Inglés, acompañado por el director del centro comercial. El 2 de enero será el turno de los jugadores del Córdoba Club de Fútbol. El 3 de enero llegará el Cartero Real enviado por el Ayuntamiento de Córdoba y el 5 de enero Sus Majestades los Reyes Magos recorrerán las distintas áreas del hospital para repartir ilusión.

También, los menús de las fiestas más señaladas, como las cenas de Nochebuena y Fin de Año o la comida de Navidad y el día de los Reyes Magos, contará con platos especiales para que los y las pacientes puedan también disfrutar de los platos típicos de estas fiestas.

Durante toda la Navidad, los espacios del hospital se han engalanado con luces, guirnaldas, árboles y otros elementos que han contribuido a crear un entorno más amable. El hospital también ha contado con una felicitación institucional elaborada por el jefe de la unidad de Coloproctología, el doctor César Díaz, con un especial guiño a la donación de órganos. También se ha elaborado un vídeo especial compartido en redes sociales en el que se reconoce el esfuerzo y la dedicación del personal sanitario.

Estas iniciativas se enmarcan dentro del compromiso del Hospital Reina Sofía con la humanización de la asistencia. A través de actividades culturales, decorativas y de participación, el centro busca mejorar la experiencia de pacientes y familiares, fortaleciendo el vínculo emocional entre la ciudadanía y el hospital.