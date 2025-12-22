Un grupo de amigos de Córdoba gana 200.000 euros en la Lotería de Navidad: «Hemos llorado de la emoción»

«Hemos llorado de la emoción. Compartirlo con amigos es aún mejor». Así resume Alfonso Aragonés la alegría tras haber ganado 20.000 euros de uno de los cuartos premios de la Lotería de Navidad. Forma parte de un grupo de cordobeses que este año viajó a Cazorla (Jaén), donde adquirieron una serie completa del número finalmente agraciado.

El número 78.477 resultó premiado este lunes con uno de los cuartos premios del sorteo extraordinario y se repartió por buena parte de la geografía nacional. La localidad más agraciada fue precisamente Cazorla, donde se distribuyeron 24 millones de euros. De esa cantidad, un grupo de diez amigos de Córdoba ha logrado 200.000 euros en total, a razón de 20.000 por décimo.

«Me fijé en la terminación y me gustó»

Los integrantes del grupo, conocidos como Los Incomprendidos, viajaron este año al municipio jiennense y fue allí donde Alfonso, junto a otro de sus compañeros, decidió entrar en una administración de loterías. «Vi la administración y entré», explica todavía emocionado. Dentro dudaron entre varios números, hasta que uno llamó su atención. «Me fijé en la terminación y me gustó», recuerda.

En su caso, la fortuna llega en un momento especialmente señalado. Alfonso destinará el premio a pagar su boda y la luna de miel. «Me caso en dos meses y medio y esto es una alegría enorme. El dinero va para eso», cuenta. Se enteró del premio siguiendo el sorteo en directo y, entre nervios y lágrimas, avisó al resto del grupo. «Fue muy emocionante», insiste.

En el grupo hay perfiles muy distintos: «autónomos, limpiadores, personas en paro…», enumera Alfonso. Para muchos de ellos, los 20.000 euros supondrán «un respiro» y servirán para «tapar agujeros». Eso será más adelante. De momento, este lunes toca celebrar. «Hoy vamos a disfrutarlo juntos», concluye entre risas.

