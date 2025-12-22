El final de los 'fitis' en Córdoba: la Peña flamenca Julio Romero de Torres, en venta

La Peña Flamenca Julio Romero de Torres está en Idealista. La casa de Manuel, Lolo, el de los fitis (fiti-fiti o fifty fifty), se ha puesto en venta sin ruido, a través de un simple anuncio que describe los metros cuadrados y el número de habitaciones, como si en las tres últimas décadas centenares de cordobeses no hubieran salido de aquella peña en la semiclandestinidad con un puñado de noches inolvidables en la memoria.

Su precio es de 720.000 euros, pero su valor, aunque chirríe el tópico, es incalculable. "Si tuviera un millón de euros la compraría ahora mismo", dice uno de los pocos comentarios en la única publicación que se ha hecho eco del anuncio en las redes sociales.

La casa perteneció a María Romero de Torres Pellicer, hija del pintor, y su actual propietario la compró el 20 de febrero de 1990, convirtiéndola desde entonces en un sitio con duende. Allí actuaron durante los primeros años artistas como El Pele y guitarristas que se iniciaban en el conservatorio. Más tarde, se hicieron frecuentes los jueves en los que actuaba El Tano, un pionista flamenco acompañado siempre de un violín o de una flauta dulce. "Siempre gratis", subraya Manuel a Diario CÓRDOBA.

"En la Peña, lo más puro que he vivido fueron tres días y tres noches de flamenco sin parar. Caíamos al suelo tendidos y dormíamos. Unos cojian la cama, otros compraban jeringos y otros hacían un guiso".

Entrada a la Peña Julio Romero de Torres. / A. J. González

En sus últimos años, Los fitis, apodado así por preservar la mezcla de 50% fino y 50% vino dulce, han proyectado la verdadera esencia de los Patios para una generación de cordobeses que se ha acostumbrado a observarlos desde fuera. Sin entrar en concurso, ha reunido en el suyo la vida que reconoce la declaración patrimonial que recoge la Unesco. El estado de conservación, a menudo como si lo hubieran arrasado, le inyectaba un punto más de autenticidad.

"Ha formado parte de ese grupo de recintos legendarios, secreto para muchísima gente y desapercibido para otros tantos", reconoce alguien a quien un día le sacaron un papel para hacerse socio "por si entraba la policía por el ruido". La lista es un misterio.

Después de más de 30 años recibiendo a parroquianos y desconocidos en el patio y el salón, Manolo ha decidido vender porque la casa se le ha venido "demasiado grande" y desde hace un tiempo ya no puede atender la peña.

Una casa del siglo doce

En pleno corazón de la Córdoba histórica, la casa se sitúa entre la plaza de Jerónimo Paéz (Museo Arqueológico) y el Arco del Portillo. Tiene tres etapas, explica su dueño: la primera del siglo doce, la segunda del quince y la última integración es del siglo dieciocho.

Cuenta con 699 metros cuadrados, 17 habitaciones, cinco baños y tres terrazas distribuidas entre las dos plantas (la de abajo era para el uso de la peña). En el anuncio se destaca que está "completamente a reformar": un lavado de memoria.