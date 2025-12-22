Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 22 de diciembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 23 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Rosa Benítez García
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Manuel Salazar López
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Manuel González Eguaras
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.
María de los Mercedes Pérez García
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Salud.
Mercedes Hidalgo Santofimia
La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de La Fuensanta.
