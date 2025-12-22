Los fallecidos en Córdoba el lunes 22 de diciembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 23 de diciembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Rosa Benítez García

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Manuel Salazar López

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Manuel González Eguaras

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio de San Rafael.

María de los Mercedes Pérez García

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de La Salud.

Mercedes Hidalgo Santofimia

La inhumación está prevista a las 16.15 horas en el cementerio de La Fuensanta.