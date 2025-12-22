Las exportaciones cordobesas siguen creciendo a pesar de la caída del aceite de oliva

Las exportaciones de la provincia de Córdoba continúan al alza y alcanzan su mejor registro histórico en los primeros diez meses del año. En concreto, entre enero y agosto se realizaron ventas al exterior por un valor de 2.913 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7,8% respecto al mismo periodo del año 2024. Córdoba se sitúa así como la primera provincia de Andalucía que más crece en este capítulo y como la quinta provincia más exportadora con un 8,6% del total.

Según marca la tendencia, las previsiones alientan que, a final de año, se superen los 3.348 millones de euros acumulados en los doce meses del curso anterior. Así lo indican los datos del Informe Mensual de Comercio Exterior dado a conocer este martes por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa . Además, se conserva el saldo comercial en positivo, pues Córdoba ha vendido más de lo comprado. En este sentido, entre enero y octubre se registraron importaciones en la provincia por valor de 2.224 millones de euros, arrojando un saldo comercial de 689 millones de euros.

Crece la joyería y baja el aceite

Por productos, el cobre continúa liderando las exportaciones cordobesas, con 795 millones de euros, lo que representa un 27,3% del total, seguido por el aceite de oliva (671 millones), el material eléctrico (131 mil millones) y las conservas alimentarias (126 millones). Siete de los diez principales sectores muestran incrementos en sus ventas internacionales. Destaca especialmente el capítulo de grasas y aceites, que experimenta un aumento del 240% respecto al mismo periodo del año anterior, aunque su peso sobre el total exportado sigue siendo reducido, con apenas un 3,3%.

Exportaciones en Córdoba. / CÓRDOBA

La joyería cordobesa también crece en las exportaciones por encima del 12%, mientras que el aceite de oliva cae un 0,6% respecto al dato de 2024, debido a la bajada del precio de venta por la alta producción de la última cosecha.

Menos ventas a EEUU y más a China

En cuanto al destino de los productos cordobeses, Italia se mantiene como el principal comprador, con 702 millones de euros y un crecimiento del 25,8%. Le siguen Portugal (438 millones, -0,3%) y Francia (341 millones, 11,2%). Fuera de la Unión Europea, el principal socio comercial continúa siendo Marruecos, con 284 millones de euros. En quinto lugar, se sitúa Estados Unidos, con 241 millones, un descenso del 17,7% debido al impacto de los aranceles y la incertidumbre comercial. Aun así, representa el 8,3% del total de las exportaciones cordobesas.

China es el mercado que más crece con un aumento del 176%, aunque apenas representa el 1,4%. También destaca la entrada de Argelia como cliente cordobés y Canadá, dentro del Top 10 de países a los que exportan las empresas cordobesas, con un crecimiento del 40% en lo que va de año.

Por sectores

El sector de los productos industriales y tecnología lideran las exportaciones cordobesas, con más de 2.224 millones de euros, lo que representa un 81,7% del total y un crecimiento del 34% entre enero y octubre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024. En segundo lugar se encuentra el sector agroalimentario, con 276 millones de euros (el 12% del total), aunque experimenta una caída del 19%. Completa el podio los bienes de consumo, con 129 millones de euros y un incremento del 9%.