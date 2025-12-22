Cruz Roja redobla esfuerzos durante las fiestas para tender una mano a las personas sin hogar en Córdoba

La Unidad de Emergencia Social (UES) que tiene en funcionamiento Cruz Roja en Córdoba redoblará un año más sus esfuerzos durante las fiestas para garantizar, también durante esos días, la atención y el apoyo humano que habitualmente ofrece a personas sin hogar.

“En estas fechas tan señaladas, queremos que las personas que atraviesan mayores dificultades sientan que no están solas y que pueden contar con Cruz Roja. Por eso, nuestra Unidad de Emergencia Social no descansa: seguirá recorriendo las calles para ofrecer a las personas sin hogar una comida y una bebida especial, pero sobre todo para brindarles compañía y calor humano. Queremos que sepan que estamos a su lado todos los días del año”, explica Emi Valera, técnica del proyecto de atención a personas sin hogar de la institución humanitaria en la provincia.

Por ello, un vehículo de la entidad continuará recorriendo las calles de la capital las noches de los martes y jueves, incluidos el 25 de diciembre y el 1 y el 6 de enero, y entregará, además de comida y bebida reparadora, algunos productos propios de estas fechas.

Además, en esta época de frío, el voluntariado de la UES de Cruz Roja distribuye también entre las personas sin hogar sacos de dormir y algunas otras prendas de abrigo para hacer más llevadero el invierno a quienes lo han de afrontar en estas circunstancias de extrema vulnerabilidad.

La situación del sinhogarismo es la expresión más grave de la exclusión residencial en la que puede encontrarse una persona, señala la entidad humanitaria. A través del proyecto de Atención a Personas Sin Hogar, que cuenta con financiación de la Consejería de Inclusión Social, Familias, Juventud e Igualdad de la Junta de Andalucía, Cruz Roja trata de detectar estas situaciones y dar atención directa e inmediata a las personas que están en situación de calle.

La UES, conformada íntegramente por voluntariado, incluye dentro de su equipo a personas con perfiles y roles diversos: trabajo social, asistencia sanitaria, psicología, etc.

A día de hoy, medio centenar de personas participan como voluntarias en este proyecto, que se realiza en coordinación con el resto de entidades que conforman la Red CO-HABITA de atención a personas sin hogar, de la que también forman parte Adeat, Fundación Prolibertas, Hogar Sí, Cáritas, Fundación Don Bosco, Inserta Andalucía y el propio Ayuntamiento de Córdoba.