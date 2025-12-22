Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico

La DGT informa de la existencia de un vehículo detenido cerca del vertedero

Un tramos de la N-432 cercano al corte, en una imagen de archivo

Un tramos de la N-432 cercano al corte, en una imagen de archivo / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Un accidente de tráfico a la altura de la cuesta del Lobatón ha oligado a cortar el la carretera N-432 entre Córdoba y Granada tras un accidente de tráfico, cerca de las 21.00 horas de este lunes, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Según informa la DGT en su mapa de incidencias, la carretera dirección Espejo permanece cortada en el kilómetro 283.0 desde las 20.58 horas a causa de un accidente. Tráfico ha reportado asimismo, la existencia de al menos un vehículo detenido en el kilómetro 281.7, a la altura del vertedero.

