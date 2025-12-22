Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico

Un accidente de tráfico a la altura de la cuesta del Lobatón ha oligado a cortar el la carretera N-432 entre Córdoba y Granada tras un accidente de tráfico, cerca de las 21.00 horas de este lunes, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Según informa la DGT en su mapa de incidencias, la carretera dirección Espejo permanece cortada en el kilómetro 283.0 desde las 20.58 horas a causa de un accidente. Tráfico ha reportado asimismo, la existencia de al menos un vehículo detenido en el kilómetro 281.7, a la altura del vertedero.