Lotería de Navidad 2025
LOTERÍA DE NAVIDAD 2025

Estos son todos los premios que han caído en Córdoba en la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario ha dejado un pellizco en la provincia repartido entre varias localidades

Lotería de Navidad: tercer premio en la administración de La Viñuela

Lotería de Navidad: tercer premio en la administración de La Viñuela / A. J. GONZÁLEZ

María Roso

¿Ha tocado la Lotería de Navidad en Córdoba? Los cordobeses están este año de enhorabuena, pues el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad celebrado este lunes 22 de diciembre ha dejado un pellizco en la provincia al ritmo del canto de los niños de San Ildefonso que, desde el Teatro Real de Madrid, han ido desgranando uno a uno los números agraciados con los 2.772 millones en premios.

Este año, en un sorteo sin incidencias, el premio Gordo ha ido a parar al 79.432, que ha sido el número mágico de este año, dotado con 400.000 euros al décimo, que han volado hasta Madrid y León.

Estos son los premios de la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad reparte un primer premio, un segundo premio, un tercer premio, dos cuartos premios y ocho quintos premios, además de las pedreas.

El primer premio es de 400.000 euros al décimo; el segundo, de 125.000 euros al décimo; 50.000 euros al décimo para el tercer premio; 20.000 euros para los cuartos premios; y 6.000 para los quintos premios.

¿Cómo se ha portado el sorteo en Córdoba?

Tras un 2024 en el que se premiaron décimos del tercer y cuarto premio, y dos quintos, este 2025 la suerte ha llegado a Córdoba y provincia en trece décimos del tercer premio, el 90.693, vendido en Córdoba capital y en Montilla.

Concretamente, la administración Corredera 29, de Montilla, ha vendido 10 décimos, premiados con 50.000 euros el billete, mientras que la administración Medina Azahara 21 ha vendido dos décimos, y la de Viñuela 21, un décimo. En total, 650.000 euros en premios.

Dónde puedo cobrar mi décimo premiado en Córdoba

Si tu décimo ha sido agraciado en el sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en función de la cantidad que te haya tocado deberás hacer una de estas tres cosas.

  • Si te han tocado menos de 2.000 euros, tu décimo puedes canjearlo por el premio en cualquier administración, independientemente en de dónde lo hayas comprado.
  • Si te han caído 2.000 euros o más, debes llevar el boleto a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda haber pedido cita previamente con el director de la sucursal.
  • En el caso de que hayas jugado participaciones y no décimos completos, debes ponerte en contacto con la entidad que te lo vendió, la cual te hará saber dónde y cómo cobrar el premio.

Los premios grandes del sorteo de 2025 han quedado repartidos así:

  • Primer premio (El "Gordo") al número 79.432, con 400.000 euros al décimo.
  • Segundo Premio al número 70.048, con 125.000 euros al décimo.
  • Tercer premio al número 90.693, con 50.000 euros al décimo.
  • Cuarto premio a los números 78.477 y 25.508, con 20.000 euros al décimo.
  • Ocho quintos premios a los números 23.112, 60.649, 77.715, 25.412, 61.366, 94.273, 41.716 y 18.669 con 6.000 euros al décimo.

El sorteo de la Lotería de Navidad 2025 ha repartido su suerte y es el momento de comprobar los números premiados. Consulta qué premios han caído en tu localidad

