Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Lotería Navidad 2025Tercer premio en CórdobaComprobar Lotería de NavidadLa ViñuelaCiudad JardínMontillaResidenciasNarcotráficoNieve en el PicachoEl tiempo
instagramlinkedin

LOTERÍA DE NAVIDAD 2025

Mapa de premios de la Lotería de Navidad en Córdoba

Así se ha repartido la fortuna del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad en Córdoba capital y provincia

Celebración en Montilla del Tercer Premio.

Celebración en Montilla del Tercer Premio. / José Antonio Aguilar

María Roso

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha dejado en Córdoba 650.000 euros, repartido entre las localidades de Córdoba y Montilla, donde se han vendido los décimos premiados con el Tercer Premio del sorteo de 22 de diciembre, el número 90.693.

¿Cuál ha sido El Gordo y dónde ha tocado?

El primer premio, dotado con 400.000 euros al décimo y más conocido como El Gordo ha sido para el número 79.432, vendido en Madrid y León.Mientras, el segundo premio, dotado con 125.000 euros, ha sido para el 70.048 y el tercero, dotado con 50.000 euros, le ha correspondido al 90.693.

Los dos cuartos se han correspondido con el 78.477 y el 25.508. Y los ocho quintos han premiado los siguientes números: 23112, 60649, 77715, 25412, 61366, 94273

El reparto de la Lotería en Córdoba

En Córdoba y provincia, la Lotería de Navidad ha dejado trece décimos del Tercer Premio, repartidos de la siguiente forma:

  • Córdoba. Administración Medina Azahara 21, dos décimos del 90.693 con 50.000 euros al décimo.
  • Córdoba. Administración Viñuela 311, un décimo del 90.693 con 50.000 euros al décimo.
  • Montilla. Administración Corredera 29, diez décimos del 90.693 con 50.000 euros al décimo.
Mapa de la Lotería de Navidad 2025

Mapa de la Lotería de Navidad 2025 / RAMÓN AZAÑÓN

[Ampliar gráfico aquí]

Dónde puedo cobrar mi décimo premiado en Córdoba

Si tu décimo ha sido agraciado en el sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en función de la cantidad que te haya tocado deberás hacer una de estas tres cosas:

Noticias relacionadas y más

  • Si te han tocado menos de 2.000 euros, tu décimo puedes canjearlo por el premio en cualquier administración, independientemente en de dónde lo hayas comprado.
  • Si te han caído 2.000 euros o más, debes llevar el boleto a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda haber pedido cita previamente con el director de la sucursal.
  • En el caso de que hayas jugado participaciones y no décimos completos, debes ponerte en contacto con la entidad que te lo vendió, la cual te hará saber dónde y cómo cobrar el premio.
En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents