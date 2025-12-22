Así se ha portado el sorteo de la Lotería de Navidad en Córdoba

Este año, la suerte del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad la suerte ha vuelto a ser esquiva a Córdoba en el gran evento del 22 de diciembre, que apenas ha dejado un pellizco en la provincia. Ya han salido los números y los 2.772 millones en premios han volado hacía los agraciados a los que este 22 de diciembre el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad les ha cambiado, en parte, la vida.

Este 2025, el Gordo de Navidad ha caído en el 79.432, que ha sido cantado a las 10.44 horas, provocando la dicha en los agraciados con 400.000 euros al décimo o 20.000 euros por cada euro jugado.

Los ganadores de la Lotería de Navidad 2025

Los premios grandes del sorteo de 2025 han quedado repartidos así:

Primer premio (El "Gordo") al número 79.432, con 400.000 euros al décimo.

¿Ha tocado la Lotería de Navidad en Córdoba este 2025?

Un año después de que el Gordo pasara de largo por la provincia, el premio Gordo no ha sonreído a la provincia, que se mantiene un sorteo más como uno de los puntos de la geografía a los que la suerte le es más esquiva. En esta ocasión, el Gordo ha volado a Madrid y a León.

Lo que sí ha tocado en Córdoba ha sido parte del Tercer Premio, el 90.693, que se ha vendido en Córdoba capital, concretamente en las administraciones de Viñuela 31 y Medina Azahara 21; y en Montilla, en la administración Corredera 29.

En total, trece décimos (diez en Montilla y tres en la capital), que han dejado 650.000 euros.

Dónde puedo cobrar mi décimo premiado en Córdoba

Si tu décimo ha sido agraciado en el sorteo de la Lotería de Navidad, en función de la cantidad que te haya tocado deberás hacer una de estas tres cosas.

Si te han tocado menos de 2.000 euros , tu décimo puedes canjearla por el premio en cualquier administración, independientemente en de dónde lo hayas comprado.

, tu décimo puedes canjearla por el premio en cualquier administración, independientemente en de dónde lo hayas comprado. Si te han caído 2.000 euros o más , debes llevar el boleto a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda haber pedido cita previamente con el director de la sucursal.

, debes llevar el boleto a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda haber pedido cita previamente con el director de la sucursal. En el caso de que hayas jugado participaciones y no décimos completos, debes ponerte en contacto con la entidad que te lo vendió, la cual te hará saber dónde y cómo cobrar el premio.

En Directo

Santa Fe (Granada) celebra una lluvia de millones muy repartida desde un supermercado y una librería El municipio metropolitano de Santa Fe (Granada) ha celebrado este viernes la lluvia de millones que ha dejado el tercer premio de la Lotería Nacional, el 90.693, por un total de 25 millones de euros, la mitad de ellos repartidos desde un supermercado, en el que los usuarios se han animado pasado el mediodía con cantes y bailes por su buena fortuna. A las puertas de la administración 1 de Lotería no ha faltado el champán. Desde el supermercado El Plátano han comentado que se ha repartido hasta 12,5 millones de euros, mientras que el alcalde del municipio santaferino, Juan Cobo, en un audio remitido a Europa Press, ha concretado que también se ha difundido la suerte desde una librería del municipio, que encara las fiestas con celebraciones por anticipado en una jornada que algunos de los agraciados han calificado de "inolvidable".

La Comisión Fiestas de Villamanín (León) lleva la suerte al municipio con 35 millones del 'Gordo' La Comisión de Fiestas de Villamanín (Léon) ha llevado la suerte al municipio con unos 35 millones de euros del 'Gordo' de la Lotería de Navidad, el 79.432, vendido en papeletas de cinco euros con el objetivo de destinar la recaudación a financiar las actividades festivas. "Como que no te lo crees", ha señalado Belén Plaza, miembro de la Comisión de Fiestas, en declaraciones a Europa Press, mientras esperaba en la plaza del municipio a los vecinos para celebrar "todos juntos" la lluvia de millones que sonríe a esta organización que vende su propia lotería desde hace un "montón de años".

Una administración en Sant Joan de les Abadesses (Girona) vende su primer premio en 30 años La administración número 1 de Sant Joan de les Abadesses (Girona) ha vendido por primera vez en su historia uno de los premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, concretamente una serie del número 90.963, el tercer premio que ha sido cantado a las 11.12 horas de este lunes.

Uno de los trabajadores de Bimba y Lola en Logroño, agraciado con un 2º premio: "De momento tengo que asumirlo" A pesar de que la suerte ha querido pasar de largo en La Rioja en la lotería de Navidad de este 22 de diciembre, sí que se ha dejado sentir entre algunos los empleados de la capital de la firma Bimba y Lola, situada en la calle San Antón de Logroño. Como ha reconocido uno de sus empleados, agraciado con un 2º premio, "todavía no me lo creo. De momento tengo que asumirlo". Con alegría contenida y siguiendo trabajando con normalidad para atender a todos sus clientes -muchos de los que se han acercado este lunes a la tienda ni siquiera sabían que les había tocado- la sonrisa y miradas cómplices entre los empleados se hacían visibles entre ellos. Poco se ha podido esconder sobre las 13,00 horas, cuando un aluvión de medios de comunicación se han acercado hasta la propia tienda para preguntar por los premiados.