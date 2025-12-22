Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LOTERÍA DE NAVIDAD 2025

Así se ha portado el sorteo de la Lotería de Navidad en Córdoba

El Sorteo de Extraordinario del 22 de diciembre ha dejado un pellizco en la provincia

Tercer premio vendido en la administración Medina Azahara 21, en Córdoba.

Tercer premio vendido en la administración Medina Azahara 21, en Córdoba. / VÍCTOR CASTRO

María Roso

Este año, la suerte del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad la suerte ha vuelto a ser esquiva a Córdoba en el gran evento del 22 de diciembre, que apenas ha dejado un pellizco en la provincia. Ya han salido los números y los 2.772 millones en premios han volado hacía los agraciados a los que este 22 de diciembre el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad les ha cambiado, en parte, la vida.

Este 2025, el Gordo de Navidad ha caído en el 79.432, que ha sido cantado a las 10.44 horas, provocando la dicha en los agraciados con 400.000 euros al décimo o 20.000 euros por cada euro jugado.

Los ganadores de la Lotería de Navidad 2025

Los premios grandes del sorteo de 2025 han quedado repartidos así:

  • Primer premio (El "Gordo") al número 79.432, con 400.000 euros al décimo.
  • Segundo Premio al número 70.048, con 125.000 euros al décimo.
  • Tercer premio al número 90.693, con 50.000 euros al décimo.
  • Cuarto premio a los números 78.477 y 25.508, con 20.000 euros al décimo.
  • Ocho quintos premios a los números 23.112, 60.649, 77.715, 25.412, 61.366, 94.273, 41.716 Y 18.669 con 6.000 euros al décimo.

¿Ha tocado la Lotería de Navidad en Córdoba este 2025?

Un año después de que el Gordo pasara de largo por la provincia, el premio Gordo no ha sonreído a la provincia, que se mantiene un sorteo más como uno de los puntos de la geografía a los que la suerte le es más esquiva. En esta ocasión, el Gordo ha volado a Madrid y a León.

Lo que sí ha tocado en Córdoba ha sido parte del Tercer Premio, el 90.693, que se ha vendido en Córdoba capital, concretamente en las administraciones de Viñuela 31 y Medina Azahara 21; y en Montilla, en la administración Corredera 29.

En total, trece décimos (diez en Montilla y tres en la capital), que han dejado 650.000 euros.

Dónde puedo cobrar mi décimo premiado en Córdoba

Si tu décimo ha sido agraciado en el sorteo de la Lotería de Navidad, en función de la cantidad que te haya tocado deberás hacer una de estas tres cosas.

  • Si te han tocado menos de 2.000 euros, tu décimo puedes canjearla por el premio en cualquier administración, independientemente en de dónde lo hayas comprado.
  • Si te han caído 2.000 euros o más, debes llevar el boleto a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda haber pedido cita previamente con el director de la sucursal.
  • En el caso de que hayas jugado participaciones y no décimos completos, debes ponerte en contacto con la entidad que te lo vendió, la cual te hará saber dónde y cómo cobrar el premio.
