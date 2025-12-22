Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LOTERÍA DE NAVIDAD 2025

¿Dónde y hasta cuándo puedes cobrar tu premio de la Lotería de Navidad en Córdoba?

Esto es lo que debes hacer si te ha tocado alguno de los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad

Administración de Lotería El Gato Negro en Córdoba.

Administración de Lotería El Gato Negro en Córdoba. / MANUEL MURILLO

María Roso

Con la alegría de la celebración aún muy presente y la emoción a flor de piel, tras el sorteo de la Lotería de Navidad y la lluvia de premios llega el momento de hacer planes, números y gestiones. ¿La primera de ellas? Pues cobrar el premio.

Si te ha tocado la Lotería de Navidad, debes tener presente dónde y hasta cuándo puedes cobrar tu premio. A los agraciados con los premios vendidos en Córdoba hay que sumar, junto con la pedrea, aquellos décimos que llevan muchos cordobeses en la cartera y que fueron adquiridos en otros puntos de España.

¿Hasta cuándo se puede cobrar la Lotería de Navidad?

Los afortunados pueden cobrar sus décimos premiados desde la misma tarde del 22 de diciembre, pero al caer este día en domingo muchas administraciones de Loterías permanecían cerradas, así que será a partir de hoy cuando la mayoría de los establecimientos empiecen a pagar los premios cuya cuantía sea menor de 2.000 euros.

El décimo de Lotería de Navidad caduca a los 3 meses del sorteo, así que los premios se pueden cobrar hasta el 24 de marzo de 2026.

Administración de Lotería El Gato Negro en Córdoba, colas compra de lotería de navidad

Administración de Lotería El Gato Negro en Córdoba. / MANUEL MURILLO

¿Dónde cobrar mi décimo de Lotería de Navidad premiado?

Si tu décimo ha sido agraciado en el sorteo de la Lotería de Navidad 2024, podrás cobrarlo de forma diferente en función de la cantidad que te haya tocado:

  • Si te han tocado menos de 2.000 euros, puedes canjear tu décimo en cualquier administración, independientemente en de dónde lo hayas comprado.
  • Si te han caído 2.000 euros o más, debes llevar el boleto a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado, que este año son CaixaBank y BBVA. Se recomienda haber pedido cita previamente con el director de la sucursal.
  • En el caso de que hayas jugado participaciones y no décimos completos, debes ponerte en contacto con la entidad que te lo vendió, la cual te hará saber dónde y cómo cobrar el premio.

¿Se puede cobrar la Lotería de Navidad por Bizum?

Si te ha tocado un premio inferior a 2.000 euros, puedes cobrar tu décimo a través de Bizum directamente en la administración de Loterías.

Para ello, en la sede de la administración, abre la aplicación de Bizum de tu entidad bancaria en tu móvil, genera un código QR o escanea el que te ofrece la administración de lotería, muéstrale ese código QR al lotero para que pueda enviarte el dinero y confirma la operación.

¿Qué hago si he compartido mi décimo?

Para evitar problemas, si tu décimo ha sido premiado y lo compartes con una o más personas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda contar con una copia firmada del boleto (con nombre y DNI del depositario) en el que se demuestra que juegas ese número, serie o cantidad determinada.

En el caso de que hayas recibido una foto o PDF del décimo por correo o WhatsApp, esto también sirve como prueba de pertenencia, siempre que aparezcan los datos del depositario, el número de participantes y la parte que le corresponde a cada uno.

