¿Dónde y hasta cuándo puedes cobrar tu premio de la Lotería de Navidad en Córdoba?

Con la alegría de la celebración aún muy presente y la emoción a flor de piel, tras el sorteo de la Lotería de Navidad y la lluvia de premios llega el momento de hacer planes, números y gestiones. ¿La primera de ellas? Pues cobrar el premio.

Si te ha tocado la Lotería de Navidad, debes tener presente dónde y hasta cuándo puedes cobrar tu premio. A los agraciados con los premios vendidos en Córdoba hay que sumar, junto con la pedrea, aquellos décimos que llevan muchos cordobeses en la cartera y que fueron adquiridos en otros puntos de España.

¿Hasta cuándo se puede cobrar la Lotería de Navidad?

Los afortunados pueden cobrar sus décimos premiados desde la misma tarde del 22 de diciembre, pero al caer este día en domingo muchas administraciones de Loterías permanecían cerradas, así que será a partir de hoy cuando la mayoría de los establecimientos empiecen a pagar los premios cuya cuantía sea menor de 2.000 euros.

El décimo de Lotería de Navidad caduca a los 3 meses del sorteo, así que los premios se pueden cobrar hasta el 24 de marzo de 2026.

Administración de Lotería El Gato Negro en Córdoba. / MANUEL MURILLO

¿Dónde cobrar mi décimo de Lotería de Navidad premiado?

Si tu décimo ha sido agraciado en el sorteo de la Lotería de Navidad 2024, podrás cobrarlo de forma diferente en función de la cantidad que te haya tocado:

Si te han tocado menos de 2.000 euros , puedes canjear tu décimo en cualquier administración, independientemente en de dónde lo hayas comprado.

, puedes canjear tu décimo en cualquier administración, independientemente en de dónde lo hayas comprado. Si te han caído 2.000 euros o más , debes llevar el boleto a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado, que este año son CaixaBank y BBVA . Se recomienda haber pedido cita previamente con el director de la sucursal.

, debes llevar el boleto a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado, que este año son . Se recomienda haber pedido cita previamente con el director de la sucursal. En el caso de que hayas jugado participaciones y no décimos completos, debes ponerte en contacto con la entidad que te lo vendió, la cual te hará saber dónde y cómo cobrar el premio.

¿Se puede cobrar la Lotería de Navidad por Bizum?

Si te ha tocado un premio inferior a 2.000 euros, puedes cobrar tu décimo a través de Bizum directamente en la administración de Loterías.

Para ello, en la sede de la administración, abre la aplicación de Bizum de tu entidad bancaria en tu móvil, genera un código QR o escanea el que te ofrece la administración de lotería, muéstrale ese código QR al lotero para que pueda enviarte el dinero y confirma la operación.

¿Qué hago si he compartido mi décimo?

Para evitar problemas, si tu décimo ha sido premiado y lo compartes con una o más personas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda contar con una copia firmada del boleto (con nombre y DNI del depositario) en el que se demuestra que juegas ese número, serie o cantidad determinada.

En el caso de que hayas recibido una foto o PDF del décimo por correo o WhatsApp, esto también sirve como prueba de pertenencia, siempre que aparezcan los datos del depositario, el número de participantes y la parte que le corresponde a cada uno.

En Directo

El Gordo llega a Marbella La suerte del Gordo ha llegado hasta Marbella. El restaurante El Leonés vendió entre sus clientes el 79432, traído desde León. De esta forma, algunos millones han aterrizado a orillas del Mediterráneo.

Adrián Ramírez Las loteras de La Viñuela que han vendido el tercer premio: "Estamos un poco bloqueadas… pero hay que abrir una botella y celebrarlo" Isabel Tavira y Sonia Roma, trabajadoras del estanco La Viñuela, celebran este lunes haber repartido el tercer premio de la Lotería de Navidad. Con alegría contenida y aún sorprendidas por la noticia, reconocen que “no nos lo esperábamos para nada” y recuerdan que es “la primera vez en tres décadas” que entregan un premio del sorteo más famoso del país. “Hemos repartido otros premios, pero nunca uno de la Lotería de Navidad”, remarcan, antes de reconocer que están "un poco bloqueadas... pero hay que abrir una botella y celebrarlo".

Las loteras de La Viñuela, "muy contentas" “Muy contentas”. Así se han mostrado este lunes las dos loteras de la administración de La Viñuela, 31, que ha vendido varios décimos por la máquina del tercer premio de las Lotería de Navidad. A. J. González

La asociación de lucha contra el alzhéimer AFADLA se hace con el Gordo Además de otras dos asociaciones de fútbol, en León una asociación de lucha contra el alzhéimer llamada AFADLA ha repartido el Gordo a través de la venta de 45 décimos. El premio ha sido un bálsamo para la comarca de Laciana, una zona especialmente damnificada por la reconversión industrial. Ahora, este 79432 ha devuelto algo de esperanza a una región que también sufrió los devastadores incendios de este pasado verano.