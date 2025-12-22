Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La zona de la fortuna: este ha sido el barrio de Córdoba que más suerte ha tenido con la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ha dejado parte del Tercer Premio en la capital

Juan José Ferrer celebra el tercer premio del Sorteo de Navidad vendido en Medina Azahara en Córdoba

Víctor Castro

María Roso

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que este lunes 22 de diciembre ha repartido 2.772 millones de euros en premios, ha dejado suerte por todo el país. El primer premio, dotado con 400.000 euros al décimo y más conocido como El Gordo, ha sido para el número 79.432, vendido en Madrid y León. Mientras, el segundo premio, dotado con 125.000 euros, ha sido para el 70.048 y el tercero, dotado con 50.000 euros, le ha correspondido al 90.693.

Los dos cuartos se han correspondido con el 78.477 y el 25.508. Y los ocho quintos han premiado los siguientes números: 23112, 60649, 77715, 25412, 61366, 94273, 41.716 y 18.669 .

¿Ha caído la Lotería de Navidad en Córdoba?

Un año después de que el Gordo pasara de largo por la provincia (aunque el sorteo dejó 1,8 millones en otros premios), la Lotería de Navidad ha traído la fortuna en forma de trece décimos del Tercer Premio, que han dejado 650.000 euros repartidos entre Córdoba y Montilla.

Concretamente, se han vendido tres décimos en dos administraciones de la capital, y diez décimos en la administración Corredera 29 de Montilla.

¿Cuál ha sido el barrio de Córdoba con más suerte el sorteo?

La suerte no ha sonreído igual a todos, en la capital hay un barrio que se ha convertido en el punto neurálgico de la suerte en Córdoba: Ciudad Jardín. Allí, la administración Medina Azahara 21, ha vendido 2 décimos del 90.693, repartiendo un total de 100.000 euros de este sorteo de la Lotería de Navidad.

Los otros barrios afortunados de Córdoba

Junto con esta administración, el otro décimo del Tercer Premio vendido en la capital salió de la máquina del despacho de Viñuela 31, donde se han repartido 50.000 euros. Precisamente, la Viñuela es una de las zonas más afortunadas de la capital en el sorteo de la Lotería de Navidad, donde se han repartido los premios más importantes que han caído en la ciudad.

La otra 'zona cero' de la fortuna en Córdoba

Así, históricamente, los premios importantes repartidos por la Lotería de Navidad en Córdoba capital no han estado muy repartidos geográficamente hablando y se han centrado en una zona concreta: el eje Avenida Barcelona-Viñuela-Jesús Rescatado.

El popular barrio cordobés ha sido el más retratado en las celebraciones de la Lotería de Navidad en Córdoba. Hasta en tres ocasiones se han descorchado botellas de champán en sus calles con la ocasión de dos ‘Gordos’ y un segundo premio de la Lotería de Navidad. Unas credenciales que lo avalan como punto neurálgico para los que siguen los rituales de la suerte.

Dónde puedo cobrar mi décimo premiado en Córdoba

Si tu décimo ha sido agraciado en el sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en función de la cantidad que te haya tocado deberás hacer una de estas tres cosas:

  • Si te han tocado menos de 2.000 euros, tu décimo puedes canjearlo por el premio en cualquier administración, independientemente en de dónde lo hayas comprado.
  • Si te han caído 2.000 euros o más, debes llevar el boleto a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda haber pedido cita previamente con el director de la sucursal.
  • En el caso de que hayas jugado participaciones y no décimos completos, debes ponerte en contacto con la entidad que te lo vendió, la cual te hará saber dónde y cómo cobrar el premio.

Los premios grandes del sorteo de 2025 han quedado repartidos así:

  • Primer premio (El "Gordo") al número 79.432, con 400.000 euros al décimo.
  • Segundo Premio al número 70.048, con 125.000 euros al décimo.
  • Tercer premio al número 90.693, con 50.000 euros al décimo.
  • Cuarto premio a los números 78.477 y 25.508, con 20.000 euros al décimo.
  • Ocho quintos premios a los números 23.112, 60.649, 77.715, 25.412, 61.366, 94.273, 41.716 y 18.669 con 6.000 euros al décimo.

El sorteo de la Lotería de Navidad 2025 ha repartido su suerte y es el momento de comprobar los números premiados. Consulta qué premios han caído en tu localidad

