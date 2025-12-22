La zona de la fortuna: este ha sido el barrio de Córdoba que más suerte ha tenido con la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que este lunes 22 de diciembre ha repartido 2.772 millones de euros en premios, ha dejado suerte por todo el país. El primer premio, dotado con 400.000 euros al décimo y más conocido como El Gordo, ha sido para el número 79.432, vendido en Madrid y León. Mientras, el segundo premio, dotado con 125.000 euros, ha sido para el 70.048 y el tercero, dotado con 50.000 euros, le ha correspondido al 90.693.

Los dos cuartos se han correspondido con el 78.477 y el 25.508. Y los ocho quintos han premiado los siguientes números: 23112, 60649, 77715, 25412, 61366, 94273, 41.716 y 18.669 .

¿Ha caído la Lotería de Navidad en Córdoba?

Un año después de que el Gordo pasara de largo por la provincia (aunque el sorteo dejó 1,8 millones en otros premios), la Lotería de Navidad ha traído la fortuna en forma de trece décimos del Tercer Premio, que han dejado 650.000 euros repartidos entre Córdoba y Montilla.

Concretamente, se han vendido tres décimos en dos administraciones de la capital, y diez décimos en la administración Corredera 29 de Montilla.

¿Cuál ha sido el barrio de Córdoba con más suerte el sorteo?

La suerte no ha sonreído igual a todos, en la capital hay un barrio que se ha convertido en el punto neurálgico de la suerte en Córdoba: Ciudad Jardín. Allí, la administración Medina Azahara 21, ha vendido 2 décimos del 90.693, repartiendo un total de 100.000 euros de este sorteo de la Lotería de Navidad.

Los otros barrios afortunados de Córdoba

Junto con esta administración, el otro décimo del Tercer Premio vendido en la capital salió de la máquina del despacho de Viñuela 31, donde se han repartido 50.000 euros. Precisamente, la Viñuela es una de las zonas más afortunadas de la capital en el sorteo de la Lotería de Navidad, donde se han repartido los premios más importantes que han caído en la ciudad.

La otra 'zona cero' de la fortuna en Córdoba

Así, históricamente, los premios importantes repartidos por la Lotería de Navidad en Córdoba capital no han estado muy repartidos geográficamente hablando y se han centrado en una zona concreta: el eje Avenida Barcelona-Viñuela-Jesús Rescatado.

El popular barrio cordobés ha sido el más retratado en las celebraciones de la Lotería de Navidad en Córdoba. Hasta en tres ocasiones se han descorchado botellas de champán en sus calles con la ocasión de dos ‘Gordos’ y un segundo premio de la Lotería de Navidad. Unas credenciales que lo avalan como punto neurálgico para los que siguen los rituales de la suerte.

Dónde puedo cobrar mi décimo premiado en Córdoba Si tu décimo ha sido agraciado en el sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en función de la cantidad que te haya tocado deberás hacer una de estas tres cosas: Si te han tocado menos de 2.000 euros , tu décimo puedes canjearlo por el premio en cualquier administración, independientemente en de dónde lo hayas comprado.

, tu décimo puedes canjearlo por el premio en cualquier administración, independientemente en de dónde lo hayas comprado. Si te han caído 2.000 euros o más , debes llevar el boleto a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda haber pedido cita previamente con el director de la sucursal.

, debes llevar el boleto a una autorizada por Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda haber pedido cita previamente con el director de la sucursal. En el caso de que hayas jugado participaciones y no décimos completos , debes ponerte en contacto con la entidad que te lo vendió , la cual te hará saber dónde y cómo cobrar el premio.

, debes ponerte en contacto con la , la cual te hará saber dónde y cómo cobrar el premio.

Los premios grandes del sorteo de 2025 han quedado repartidos así: Primer premio (El "Gordo") al número 79.432, con 400.000 euros al décimo.

Segundo Premio al número 70.048, con 125.000 euros al décimo.

Tercer premio al número 90.693, con 50.000 euros al décimo.

Cuarto premio a los números 78.477 y 25.508, con 20.000 euros al décimo.

Ocho quintos premios a los números 23.112, 60.649, 77.715, 25.412, 61.366, 94.273, 41.716 y 18.669 con 6.000 euros al décimo.

En Directo

Santa Fe (Granada) celebra una lluvia de millones muy repartida desde un supermercado y una librería El municipio metropolitano de Santa Fe (Granada) ha celebrado este viernes la lluvia de millones que ha dejado el tercer premio de la Lotería Nacional, el 90.693, por un total de 25 millones de euros, la mitad de ellos repartidos desde un supermercado, en el que los usuarios se han animado pasado el mediodía con cantes y bailes por su buena fortuna. A las puertas de la administración 1 de Lotería no ha faltado el champán. Desde el supermercado El Plátano han comentado que se ha repartido hasta 12,5 millones de euros, mientras que el alcalde del municipio santaferino, Juan Cobo, en un audio remitido a Europa Press, ha concretado que también se ha difundido la suerte desde una librería del municipio, que encara las fiestas con celebraciones por anticipado en una jornada que algunos de los agraciados han calificado de "inolvidable".

La Comisión Fiestas de Villamanín (León) lleva la suerte al municipio con 35 millones del 'Gordo' La Comisión de Fiestas de Villamanín (Léon) ha llevado la suerte al municipio con unos 35 millones de euros del 'Gordo' de la Lotería de Navidad, el 79.432, vendido en papeletas de cinco euros con el objetivo de destinar la recaudación a financiar las actividades festivas. "Como que no te lo crees", ha señalado Belén Plaza, miembro de la Comisión de Fiestas, en declaraciones a Europa Press, mientras esperaba en la plaza del municipio a los vecinos para celebrar "todos juntos" la lluvia de millones que sonríe a esta organización que vende su propia lotería desde hace un "montón de años".

Una administración en Sant Joan de les Abadesses (Girona) vende su primer premio en 30 años La administración número 1 de Sant Joan de les Abadesses (Girona) ha vendido por primera vez en su historia uno de los premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, concretamente una serie del número 90.963, el tercer premio que ha sido cantado a las 11.12 horas de este lunes.

Uno de los trabajadores de Bimba y Lola en Logroño, agraciado con un 2º premio: "De momento tengo que asumirlo" A pesar de que la suerte ha querido pasar de largo en La Rioja en la lotería de Navidad de este 22 de diciembre, sí que se ha dejado sentir entre algunos los empleados de la capital de la firma Bimba y Lola, situada en la calle San Antón de Logroño. Como ha reconocido uno de sus empleados, agraciado con un 2º premio, "todavía no me lo creo. De momento tengo que asumirlo". Con alegría contenida y siguiendo trabajando con normalidad para atender a todos sus clientes -muchos de los que se han acercado este lunes a la tienda ni siquiera sabían que les había tocado- la sonrisa y miradas cómplices entre los empleados se hacían visibles entre ellos. Poco se ha podido esconder sobre las 13,00 horas, cuando un aluvión de medios de comunicación se han acercado hasta la propia tienda para preguntar por los premiados.