Estas son las administraciones de Córdoba que más premios han repartido en la Lotería de Navidad

¿Cómo se ha portado el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 en la provincia? Una vez repartidos los 2.772 millones en premios, toca hacer balance para comprobar si la suerte ha sonreído a Córdoba este año o si los millones han pasado de largo.

Este año, el premio Gordo, y sus 400.000 euros al décimo han volado a Madrid y León con el número 79432.

El segundo premio, dotado con 125.000 euros al décimo, que ha sido para el 70048. El tercero, dotado con 50.000 euros al décimo, le ha correspondido al 90693.

Precisamente, ha sido el tercer premio, el que ha traído alegría, con décimos vendidos en Córdoba capital y en Montilla.

¿Cuál ha sido la administración con más suerte en la Lotería de Navidad?

Concretamente, parte del tercer premio se ha vendido en la administración de la Viñuela, 31, cumpliéndose así la fortuna de este barrio, el de la Viñuela, que pasa por ser la 'zona cero' de la suerte en Córdoba.

También en Córdoba capital, el 90693 se ha vendido en Medina Azahara, 21. Y en Montilla, la suerte la ha dado la administración de Corredera, 29.

Dónde puedo cobrar mi décimo premiado en Córdoba

Si tu décimo ha sido agraciado en el sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en función de la cantidad que te haya tocado deberás hacer una de estas tres cosas:

Si te han tocado menos de 2.000 euros, tu décimo puedes canjearlo por el premio en cualquier administración, independientemente en de dónde lo hayas comprado.

Si te han caído 2.000 euros o más, debes llevar el boleto a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda haber pedido cita previamente con el director de la sucursal.

En el caso de que hayas jugado participaciones y no décimos completos, debes ponerte en contacto con la entidad que te lo vendió, la cual te hará saber dónde y cómo cobrar el premio.

En Directo

El Gordo llega a Marbella La suerte del Gordo ha llegado hasta Marbella. El restaurante El Leonés vendió entre sus clientes el 79432, traído desde León. De esta forma, algunos millones han aterrizado a orillas del Mediterráneo.

Adrián Ramírez Las loteras de La Viñuela que han vendido el tercer premio: "Estamos un poco bloqueadas… pero hay que abrir una botella y celebrarlo" Isabel Tavira y Sonia Roma, trabajadoras del estanco La Viñuela, celebran este lunes haber repartido el tercer premio de la Lotería de Navidad. Con alegría contenida y aún sorprendidas por la noticia, reconocen que “no nos lo esperábamos para nada” y recuerdan que es “la primera vez en tres décadas” que entregan un premio del sorteo más famoso del país. “Hemos repartido otros premios, pero nunca uno de la Lotería de Navidad”, remarcan, antes de reconocer que están "un poco bloqueadas... pero hay que abrir una botella y celebrarlo".

Las loteras de La Viñuela, "muy contentas" “Muy contentas”. Así se han mostrado este lunes las dos loteras de la administración de La Viñuela, 31, que ha vendido varios décimos por la máquina del tercer premio de las Lotería de Navidad. A. J. González

La asociación de lucha contra el alzhéimer AFADLA se hace con el Gordo Además de otras dos asociaciones de fútbol, en León una asociación de lucha contra el alzhéimer llamada AFADLA ha repartido el Gordo a través de la venta de 45 décimos. El premio ha sido un bálsamo para la comarca de Laciana, una zona especialmente damnificada por la reconversión industrial. Ahora, este 79432 ha devuelto algo de esperanza a una región que también sufrió los devastadores incendios de este pasado verano.