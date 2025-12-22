Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estas son las administraciones de Córdoba que más premios han repartido en la Lotería de Navidad

Han repartido parte del tercer premio del sorteo del 22 de diciembre

Administración de Viñuela, 21, en Córdoba.

Administración de Viñuela, 21, en Córdoba. / A. J. González

María Roso

¿Cómo se ha portado el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 en la provincia? Una vez repartidos los 2.772 millones en premios, toca hacer balance para comprobar si la suerte ha sonreído a Córdoba este año o si los millones han pasado de largo.

Este año, el premio Gordo, y sus 400.000 euros al décimo han volado a Madrid y León con el número 79432.

El segundo premio, dotado con 125.000 euros al décimo, que ha sido para el 70048. El tercero, dotado con 50.000 euros al décimo, le ha correspondido al 90693.

Precisamente, ha sido el tercer premio, el que ha traído alegría, con décimos vendidos en Córdoba capital y en Montilla.

¿Cuál ha sido la administración con más suerte en la Lotería de Navidad?

Concretamente, parte del tercer premio se ha vendido en la administración de la Viñuela, 31, cumpliéndose así la fortuna de este barrio, el de la Viñuela, que pasa por ser la 'zona cero' de la suerte en Córdoba.

También en Córdoba capital, el 90693 se ha vendido en Medina Azahara, 21. Y en Montilla, la suerte la ha dado la administración de Corredera, 29.

Dónde puedo cobrar mi décimo premiado en Córdoba

Si tu décimo ha sido agraciado en el sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en función de la cantidad que te haya tocado deberás hacer una de estas tres cosas:

Si te han tocado menos de 2.000 euros, tu décimo puedes canjearlo por el premio en cualquier administración, independientemente en de dónde lo hayas comprado.

Si te han caído 2.000 euros o más, debes llevar el boleto a una entidad bancaria autorizada por Loterías y Apuestas del Estado. Se recomienda haber pedido cita previamente con el director de la sucursal.

Noticias relacionadas y más

En el caso de que hayas jugado participaciones y no décimos completos, debes ponerte en contacto con la entidad que te lo vendió, la cual te hará saber dónde y cómo cobrar el premio.

