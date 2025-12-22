El Consejo Social de la Universidad de Córdoba aprueba los presupuestos de la UCO para 2026

El Consejo Social de la Universidad de Córdoba (UCO), bajo la presidencia de Francisco Muñoz Usano, ha dado su aprobación al conjunto de documentos estratégicos y presupuestarios que marcarán la actividad de la institución en 2026. El presupuesto del año que viene asciende a 216,1 millones de euros, una cifra que representa un crecimiento del 4,95% respecto al ejercicio anterior.

El Pleno aprobó el Plan de Actuaciones 2026, un documento que, como ha explicado la UCO en una nota de prensa, refleja la vocación del Consejo Social de estrechar lazos con la sociedad y reforzar su presencia en ámbitos clave como la innovación, la seguridad, la salud, la educación, la igualdad, la cultura científica y el emprendimiento. El plan, presentado por la consejera social Pilar Bartolomé Hernández, incluye programas consolidados y conocidos, entre los que se encuentran iniciativas de ciberseguridad, foros sociales sobre ámbitos de interés para la provincia de Córdoba, encuentros en torno a las ciencias de la salud, acciones para fomentar la innovación en municipios de la provincia, estudios de alto valor e impacto social —como el desarrollado sobre endometriosis con apoyo de la Diputación— y actividades de inclusión, oratoria y debate universitario.

En materia económica, el Consejo Social aprobó también su propio presupuesto para 2026, así como el Presupuesto de la Universidad de Córdoba, propuesto por el Consejo de Gobierno de la institución. Este presupuesto, presentado por el Gerente de la Universidad, Eulalio Fernández, que asciende a 216,1 millones de euros —una cifra que representa un crecimiento del 4,95% respecto al ejercicio anterior— resulta especialmente significativo para la Universidad y la ciudadanía de la provincia, pues garantiza la continuidad de políticas clave para la empleabilidad, la calidad docente, la investigación, la transferencia de conocimiento.

El dictamen, redactado por el presidente de la Comisión Académica y Económica del Consejo Social, Juan Carandell Mifsut, destaca que la UCO ha tenido que afrontar en los últimos años un incremento de 11,5 millones de euros en costes de personal, mientras que la financiación autonómica solo ha crecido en 9,5 millones, lo que evidencia el esfuerzo sostenido de la institución para mantener servicios esenciales y avanzar en la consolidación de derechos laborales de su personal docente, investigador y de administración y servicios. También subraya que el Presupuesto 2026 es el primero que se diseña plenamente alineado con el 4º Plan Estratégico de la Universidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, lo que refuerza la apuesta de la UCO por una gestión sostenible, eficiente y orientada al bien común.

Captación de fondos y más participación, entre los objetivos

Entre los objetivos estratégicos del presupuesto figuran el impulso a la captación de fondos externos, el mantenimiento de políticas de igualdad, inclusión y participación universitaria, la mejora del estado y uso de las infraestructuras, el apoyo decidido a la investigación y la transferencia de conocimiento —uno de los activos más reconocidos de la UCO— y la simplificación administrativa para facilitar la actividad de centros, departamentos y grupos de trabajo.

La sesión estuvo marcada también por un momento de especial significado para la comunidad universitaria: el relevo del representante del estudiantado en el Consejo Social. El Pleno expresó su reconocimiento a Lucas Serrano Jurado, quien finaliza su etapa en el órgano tras haber contribuido activamente a trasladar las inquietudes y prioridades del alumnado. Su labor ha sido valorada por su compromiso y su participación constante en los debates estratégicos de la institución. A continuación, se dio la bienvenida a Unai Trujillo Puente, nuevo representante estudiantil, cuya incorporación se considera esencial para seguir fortaleciendo la presencia de la voz estudiantil en uno de los órganos clave de supervisión y participación social de la universidad.