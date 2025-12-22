Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto laboral

El comité de empresa de Hitachi en Córdoba presentará una nueva plataforma para retomar la negociación del convenio

Los sindicatos y la empresa han mantenido la primera de las cuatro reuniones acordadas para "avanzar hacia una situación dialogada"

Cortes de tráfico en la ronda de Poniente al paso de la manifestación de los trabajadores de Hitachi en huelga este jueves.

Cortes de tráfico en la ronda de Poniente al paso de la manifestación de los trabajadores de Hitachi en huelga este jueves. / A.J. González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El comité de empresa de Hitachi Energy en Córdoba y representantes de la empresa se han reunido este lunes en la primera de las cuatro reuniones que se acordaron en sede judicial el pasado jueves con el objetivo de "avanzar hacia una solución dialogada al conflicto", ha informado CCOO en una nota de prensa.

Según detalla el sindicato, en la reunión, la representación sindical planteó la necesidad de analizar la situación de la fábrica para poder definir el convenio colectivo que necesita la empresa para seguir siendo competitiva y se comprometió a presentar una nueva plataforma tras las fiestas navideñas para tratar de cerrar el convenio colectivo.

En este sentido, el comité de empresa se ha mostrado “optimista” y espera que antes del 12 de enero se pueda llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo, que, como recuerda el comité, ha sido la principal causa del conflicto laboral que llevó a la convocatoria de una huelga desde el 13 de noviembre.

El secretario General del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, entiende que “el acuerdo del juzgado es el más positivo para avanzar hacia una solución al conflicto y, además, suspende las sanciones y los trabajadores pueden cobrar su salario". En esta línea Jiménez asegura que "es mejor que el que la empresa ha firmado con UGT, al que, según hemos podido saber, aún no se ha adherido ningún trabajador”.

TEMAS

