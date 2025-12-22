'Cohousing senior', la alternativa frustrada a las residencias de mayores en Córdoba

Que levante la mano quien no haya hablado alguna vez con su grupo de amigos de comprar una casa juntos para compartir espacio y cuidar unos de otros una vez jubilados. Esa idea de envejecer entre amigos que resulta tan atractiva se llama cohousing senior y es un modelo alternativo a las residencias de mayores. Esta fórmula de vivienda colaborativa combina la privacidad (apartamento independiente) y la vida comunitaria (zonas comunes), con servicios y toma de decisiones compartidas para fomentar el apoyo mutuo. En la práctica, sería la versión actualizada de la casa de vecinos de toda la vida, con apartamentos, patio o jardín, y servicios como lavandería, peluquería y mantenimiento.

En febrero de 2021, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobó una moción conjunta para impulsar el desarrollo de cooperativas de vivienda de cesión de uso, con atención especial a las rentas medias y bajas, para lo cual Vimcorsa se comprometía a realizar reservas de suelo dotacional y maximizar los plazos para la cesión de dichos suelos. Al calor de esta iniciativa, surgieron en la ciudad varios proyectos de cohousing, pero un lustro después ninguno ha visto la luz porque esa cesión de terrenos nunca tuvo lugar y los grupos que se unieron para impulsar cooperativas de este tipo acabaron por aburrirse.

Ana María Ballesta y José Antonio Ruiz formaron parte de uno de esos proyectos, llamado Co-Patio, impulsado por la Tribu Educa. Según Ballesta, «abandonamos después de tres años o más trabajando la idea y muchas reuniones con Vimcorsa porque la cesión del solar no se llevó a cabo». Con el tiempo, el grupo se fue dando cuenta de las dificultades para dar forma a una idea de difícil ejecución «basada en la buena voluntad y el compromiso de muchos en la gestión», que acabó por diluirse.

José Antonio Ruiz y su mujer desistieron en Córdoba, pero hoy en día forman parte de una cooperativa de cohousing malagueña, Antequera 51. Según Ruiz, la Tribu Educa empezó a gestar Co-Patio en el año 2019 y recuerda que cuando la presentaron en el Ayuntamiento «todos los grupos políticos la encontraron muy interesante, hubo algunos que incluso querían formar parte de la iniciativa, valoraban el componente participativo y que fuera una opción de perfil público privado, basada en la autonomía de los mayores», explica. Sin embargo, se quedaron esperando que se diera el salto del dicho al hecho.

En Antequera 51, «el Ayuntamiento cedió el terreno» y aunque ellos se incorporaron cuando el edificio ya estaba terminado, les consta que no fue fácil, «ya que la construcción del edificio y las instalaciones supuso una inversión muy importante». En su caso, la aportación inicial fue de 120.000 euros y a partir de ahí, se limitaron a las cuotas destinadas a sufragar los servicios comunitarios como la limpieza, la biblioteca, recepción o aparcamientos.

Habitat colaborativo

A día de hoy, en Córdoba no existe ninguna vivienda de cohousing senior que esté funcionando ni tampoco en proceso de desarrollo. José Carlos Rodrigo, presidente de la cooperativa Habitat Colaborativo, impulsora de este tipo de iniciativas, con sede en Baena, recuerda que también ellos reunieron a un grupo amplio de personas interesadas en dar forma a una vivienda de este tipo en la ciudad, «pero acabaron tirando la toalla». Según Rodrigo, «Córdoba fue pionera en dar el primer paso, pero ya no dio ningún paso más».

Uno de los retos de este modelo es la atención a los grandes dependientes. Según José Antonio Ruiz, miembro de una asociación de cohousing nacional, Andalucía no ha desarrollado, a diferencia de otras comunidades, una legislación que reconozca el cohousing como entidad de asistencia sociosanitaria, lo que daría derecho a mutualizar los servicios de dependencia. «Esto puede empezar a cambiar porque el último anteproyecto de reforma de la ley de dependencia contempla esta posibilidad».

En Andalucía, la provincia más avanzada es Málaga, con ejemplos en Santa Clara, Antequera o Rincón de la Victoria. Para Ruiz, «se trata de una idea muy interesante, pero lo cierto es que se requiere ayuda institucional para ejecutarla, ya que es difícil desde el punto de vista económico, organizativo y administrativo, ya que más allá de la constitución en cooperativa, no existe de momento un marco jurídico al que agarrarse».

Un modelo de autogestión

Para Habitat Colaborativo, el punto fuerte del cohousing senior es «que se trata de un modelo autogestionado en el que los mayores tienen voz y voto, no como en las residencias». «Todos queremos envejecer en casa», señala Rodrigo, que recomienda empezar a fraguar este tipo de vivienda a la edad de 50 años. «Muchos proyectos han fracasado porque se empiezan demasiado tarde y no hay tiempo para el largo proceso que requiere». Habitat Colaborativo contribuye a acortar los plazos para la aprobación de los estatutos de la cooperativa, las relaciones institucionales y demás, pero «lo primero que se necesita es un solar». Los socios adquieren el derecho de uso del cohousing y aunque no son propietarios, la cesión de uso la heredan los descendientes.

‘Smart silver village’

Habitat Colaborativo ha puesto en marcha otra fórmula en Villanueva del Duque y Albendín (Baena) llamada smart silver village. En este caso, se trata de un proceso participativo que busca transformar el pueblo para hacerlo amigable a los mayores. «Se trata de que todo lo que se hace en el pueblo tenga en cuenta esta perspectiva de forma transversal implicando a los ayuntamientos y a los ciudadanos». Para ello, se elabora un diagnóstico de la situación de partida «y todas las acciones necesarias para conseguir el objetivo de que todo el pueblo sea como un gran cohousing con condiciones de vida adaptadas a los mayores, evitando así que tengan que abandonar sus viviendas».