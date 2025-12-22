Navidad
La cabalgata de Santa Rosa-Valdeolleros ya tiene a sus Reyes Magos listos para repartir ilusión
Isma Ruiz, del Córdoba CF y Kevin Schutte del Coto Córdoba CB serán los Majestades de Oriente en el barrio de Córdoba
La cabalgata de Reyes Magos de Santa Rosa-Valdeolleros ha presentado hoy a sus protagonistas para repartir ilusión y regalos por las calles del barrio el día 5 a las 21.00 horas tras la cabalgata oficial. Este año, los Reyes serán Rafael González Requena, director del IES Grupo Cántico, como Melchor; Isma Ruiz, del Córdoba CF, como Gaspar; y Kevin Schutte, del Coto Córdoba CB, como Baltasar.
Figuras del ámbito educativo y deportivo
La elección combina figuras del ámbito educativo y deportivo, acercando la tradición a toda la comunidad y reforzando el espíritu participativo, cercano y familiar de la cabalgata. Los Reyes Magos recorrerán las calles a bordo de sus carrozas, repartiendo caramelos, peluches y balones, y protagonizando uno de los momentos más esperados de la Navidad en Santa Rosa.
Más cantidad de caramelos
Este año, la cabalgata contará con una mayor cantidad de caramelos, juguetes y peluches, superando las cifras de ediciones anteriores y asegurando que la ilusión llegue a todos los niños del barrio.
Organizada por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Santa Rosa (Acevys), la cabalgata promete un desfile lleno de color, música y alegría, consolidándose como una cita ineludible para familias y vecinos del barrio.
