El Ayuntamiento de Córdoba aprueba su oferta de empleo público 2025 con 213 plazas: estos son los puestos a cubrir

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes la Oferta de Empleo Público de 2025, uno de los puntos más relevantes de la sesión, que marca la planificación de nuevas incorporaciones al Ayuntamiento y que contempla un total de 213 plazas.

La delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, ha detallado que 168 plazas son de acceso libre y 45, de promoción interna. Del turno libre, 156 plazas corresponden a personal funcionario y 12, a personal laboral.

El área de Seguridad concentra una parte importante de la oferta por necesidades del servicio, con 15 plazas de Policía Local y 35 plazas de bombero conductor. Además, incluye el refuerzo en otros servicios municipales considerados prioritarios: 34 ordenanzas, 11 ayudantes informáticos y 16 auxiliares administrativos. En personal laboral, la mayoría de plazas se destinan a Infraestructuras, con ocho peones y tres oficiales, además de cuidadores y un oficial primero fontanero.

En cuanto a la promoción interna, 36 plazas son de promoción interna vertical y 11 plazas, de promoción interna horizontal, según ha detallado. Con todo ello, se trata de una de las ofertas más amplias de los últimos años, con fuerte refuerzo de servicios esenciales.

El Ayuntamiento tiene en marcha 47 procesos selectivos y aprobará un nuevo organigrama

Actualmente, el Ayuntamiento tiene 47 procesos selectivos en distintas fases y ocho procesos de provisión de puestos en marcha. Bustos ha subrayado que esta oferta se acompaña del trabajo en la relación y valoración de puestos de trabajo, con el objetivo de aprobar un nuevo organigrama municipal a mediados de 2025, que permita reforzar áreas donde la plantilla está ya al límite.

La delegada ha remarcado que la OEP 2025 se suma a plazas pendientes de ejercicios anteriores y responde a las mayores necesidades actuales del Ayuntamiento, especialmente en seguridad, atención administrativa y servicios básicos. También se incluyen plazas reservadas para discapacidad general, mental e intelectual.

Una vez aprobada, la OPE debe publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y comunicarse a la Administración del Estado y la Junta de Andalucía.

Estas son todas las plazas

Acceso libre – Funcionarios (156 plazas)

Archivero/a (1)

Arquitecto/a (1)

Ingeniero/a de Caminos (1)

Ingeniero/a Industrial (2)

Letrado/a (1)

Técnicos de Administración General (7)

Arquitectos técnicos (2)

Educadores sociales (3)

Trabajadores sociales (5)

Ingenieros técnicos industriales (2)

Coordinador/a de programas (1)

Bomberos conductores (35)

Policía Local (15)

Ayudantes informáticos (11)

Auxiliares administrativos (16)

Agentes ejecutivos (5)

Auxiliares de biblioteca (6)

Informadores tributarios (4)

Oficiales albañiles (2)

Ayudantes de oficios (2)

Ordenanzas (34)

Acceso libre – Personal laboral (12 plazas)

Oficial fontanero/a (1)

Oficiales cuidadores/as (3)

Peones (8)

Promoción interna – Funcionarios (45 plazas)

Promoción interna vertical (36 plazas):

Técnico superior de informática (2)

Inspectores y subinspectores de Policía Local (5)

Administrativos (11)

Oficiales de Policía Local (4)

Mandos de bomberos (cabos y sargentos)

Oficiales jardineros y electricistas

Promoción interna horizontal/vertical (5 plazas)

Agente ejecutivo

Informadores gestores y tributarios

Promoción interna – Personal laboral (4 plazas)