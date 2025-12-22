La AUGC lamenta que la Guardia Civil cierre la entrada de su comandancia en Córdoba por falta de personal

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) afirma que la Guardia Civil "cierra la entrada de su comandancia de Córdoba por falta de personal". En un comunicado remitido este lunes a los medios de comunicación, critica que "la escasez" de efectivos "obliga a cerrar la entrada a las instalaciones de la capital y a buscar refuerzos para el aeropuerto". Este periódico se ha dirigido al Instituto armado para conocer su valoración de la situación, pero de momento no se ha pronunciado.

Según recuerda, la AUGC denunció hace un mes que no se había asignado ninguna plaza al núcleo de servicios (unidad encargada de la seguridad del acuartelamiento de la capital) en la última convocatoria de vacantes, a pesar de que lleva años siendo apoyada para desempeñar sus cometidos y de que ha perdido a otros cuatro efectivos. "La situación de esa unidad es tan precaria ahora, que la jefatura se está viendo obligada a mantener cerrada durante todo el día la entrada principal de dicho recinto", explica.

Aplazar conducciones de detenidos

A juicio del colectivo, "resulta ilógico que no se hayan publicado las vacantes existentes en esa unidad, cuando se está buscando entre los efectivos del centro penitenciario a voluntarios que quieran ser retribuidos por reforzar el núcleo de servicios en sus días de descanso". A esto añade que, "precisamente, la unidad de seguridad penitenciaria está también bajo mínimos, teniendo que aplazar conducciones de presos y detenidos por falta de personal".

La AUGC indica que "otra unidad que también tiene problemas para desempeñar sus cometidos por déficit de efectivos es el destacamento de Fiscal, hasta el punto de que se imparte formación a guardias civiles de los puestos de varios municipios para que sustituyan a los de esa unidad en las funciones que deben realizar en el aeropuerto de Córdoba".

Problemas en los municipios

En su opinión, además, "la situación no es mejor en la gran mayoría de los puestos distribuidos por los municipios de la provincia". "Es tan preocupante que hasta las unidades con más plantilla, como son los puestos principales, tienen problemas para cubrir sus servicios mínimos. Un buen ejemplo es el de Puente Genil, que está siendo reforzado por siete efectivos comisionados desde octubre, debido a sus necesidades de personal, en un municipio que lleva todo el año registrando incrementos continuos en los índices de criminalidad, incluyendo tiroteos, homicidios y asesinatos", destaca.

Para finalizar, apunta que "mientras se producen todas estas situaciones, la dirección general de la Guardia Civil solo publica 20 de las más de 200 vacantes existentes en la provincia de Córdoba, a pesar de tener la plantilla más reducida de Andalucía y de haber perdido casi el 6% de sus efectivos en los tres últimos años".