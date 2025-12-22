Ana López defiende un año “provechoso” para Córdoba y destaca el impacto de las políticas del Gobierno en empleo, pensiones e inversiones

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, ha calificado el año que ahora finaliza como “provechoso” para los intereses de la ciudadanía cordobesa, al considerar que el Gobierno de España ha demostrado un “compromiso cierto” con los principales asuntos que afectan a la realidad cotidiana de la provincia, tanto en el ámbito social como en el desarrollo económico y empresarial.

Según ha señalado López en una nota de prensa difundida por la Subdelegación, el Ejecutivo central mantiene como uno de los ejes fundamentales de su acción política la defensa y el fortalecimiento del Estado del Bienestar. “Defender, seguir garantizando y avanzar en el modelo de Estado del Bienestar que este Gobierno persigue ha sido, es y será uno de los grandes pilares de las políticas sociales que, a pesar de que otras administraciones pongan palos en las ruedas, seguiremos desplegando en favor de los cordobeses”, ha afirmado.

En referencia a las recientes y polémicas palabras de Feijóo, la subdelegada ha asegurado que “los andaluces en general, y los cordobeses y cordobesas en particular sí sabemos contar”, antes de desgranar una batería de datos que, a su juicio, avalan la gestión del Gobierno desde 2018.

En materia de empleo, López ha destacado que actualmente hay más de 300.000 personas afiliadas a la Seguridad Social en la provincia. En concreto, en noviembre se contabilizaron 316.294 afiliados, lo que supone 20.906 más que en el mismo mes de 2018, año en el que se inició el actual ciclo político en España. Asimismo, ha subrayado la evolución de la contratación indefinida, que ha pasado de 17.420 personas en 2019 a 125.286 en la actualidad, un incremento del 619%.

Otro de los pilares señalados ha sido el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, que se sitúa actualmente en 1.180 euros mensuales, un 61% más que en 2018. Para la subdelegada, esta subida evidencia el compromiso del Gobierno con las rentas más bajas, “a pesar de la oposición férrea y el voto en contra sistemático de PP y Vox”.

En el ámbito social, López ha puesto el acento en medidas como el Bono Social Eléctrico, del que se beneficiaron en octubre 37.050 personas en la provincia, o el Ingreso Mínimo Vital, que alcanza a 77.007 cordobeses y cordobesas, más del 60% de ellos mujeres. A estas iniciativas se suma la creación de un abono único de transporte para todo el país, anunciado recientemente por el presidente del Gobierno, con un coste de 60 euros al mes y 30 euros para menores de 26 años, que comenzará a funcionar a partir de la segunda quincena de enero en trenes de media distancia, Cercanías y autobuses estatales.

Especial mención ha hecho también a las pensiones. En Córdoba, 184.192 personas reciben algún tipo de prestación, cuya revalorización anual está vinculada al IPC gracias a la Ley 21/2021. Desde 2018, la pensión media en la provincia ha pasado de 905,77 euros a 1.267,25 euros, lo que supone un incremento de 361,61 euros mensuales. Según López, esta medida garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas y contrasta con el voto contrario de la derecha y la ultraderecha a estas subidas.

En cuanto al apoyo al tejido productivo, la subdelegada ha cifrado en más de 700 millones de euros la inversión directa del Gobierno de España en Córdoba desde 2018, a través de programas como el Plan de Fomento de Empleo Agrario, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, fondos Feder, planes de sostenibilidad turística, vivienda, transición justa o rehabilitación de edificios, entre otros.

A estas cifras hay que añadir, según ha indicado, grandes inversiones estratégicas como la licitación de la primera fase de la futura Base Logística del Ejército, con una inversión de 395 millones de euros y la previsión de más de 3.000 empleos entre directos e indirectos, así como los más de 3,5 millones de euros destinados al Aeropuerto de Córdoba, la mayor apuesta por esta infraestructura en su historia.

Para Ana López, todos estos datos reflejan “el compromiso inequívoco del Gobierno de España con Córdoba”, tanto en políticas sociales como en el impulso económico y la mejora de las infraestructuras clave para el futuro de la provincia.