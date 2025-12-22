La suerte llega a Ciudad Jardín
Juan José Ferrer reparte el tercer premio de la Lotería de Navidad en Córdoba: "25 años en la hostelería, me decidí por cambiar y fíjate"
Ha vendido dos décimos del número premiado con 50.000 euros
Así te hemos contado en directo el Sorteo Extaordinario de Navidad 2025
De trabajar en la hostelería a repartir el tercer premio del Sorteo de Navidad. Juan José Ferrer ha vendido dos décimos del número 90.693 desde el estanco de Medina Azahara, 21, en el barrio de Ciudad Jardín. Cada uno de esos décimos está premiado con 50.000 euros.
Ferrer ha contado que llevaba "25 años en la hostelería, me decidí por cambiar y fíjate", y es que ha repartido la suerte con el tercer premio. "Llevo tres años con el negocio y nos va a venir muy bien para darnos a conocer".
"Estaba aquí tranquilamente trabajando cuando me he enterado. No me lo esperaba viendo que iban saliendo todos los premios. Sabes que está la posibilidad, pero nunca piensas que vas a ser tú", ha compartido su alegría.
Comprueba si tu número está entre los premiados
El sorteo de la Lotería de Navidad 2025 ha repartido su suerte y es el momento de comprobar los números premiados. Consulta qué premios han caído en tu localidad
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Baena?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Cabra?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Lucena?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Montilla?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Palma del Río?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Pozoblanco?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Priego de Córdoba?
- ¿Dónde ha tocado la Lotería de Navidad en Puente Genil?
Santa Fe (Granada) celebra una lluvia de millones muy repartida desde un supermercado y una librería
El municipio metropolitano de Santa Fe (Granada) ha celebrado este viernes la lluvia de millones que ha dejado el tercer premio de la Lotería Nacional, el 90.693, por un total de 25 millones de euros, la mitad de ellos repartidos desde un supermercado, en el que los usuarios se han animado pasado el mediodía con cantes y bailes por su buena fortuna. A las puertas de la administración 1 de Lotería no ha faltado el champán.
Desde el supermercado El Plátano han comentado que se ha repartido hasta 12,5 millones de euros, mientras que el alcalde del municipio santaferino, Juan Cobo, en un audio remitido a Europa Press, ha concretado que también se ha difundido la suerte desde una librería del municipio, que encara las fiestas con celebraciones por anticipado en una jornada que algunos de los agraciados han calificado de "inolvidable".
La Comisión Fiestas de Villamanín (León) lleva la suerte al municipio con 35 millones del 'Gordo'
La Comisión de Fiestas de Villamanín (Léon) ha llevado la suerte al municipio con unos 35 millones de euros del 'Gordo' de la Lotería de Navidad, el 79.432, vendido en papeletas de cinco euros con el objetivo de destinar la recaudación a financiar las actividades festivas.
"Como que no te lo crees", ha señalado Belén Plaza, miembro de la Comisión de Fiestas, en declaraciones a Europa Press, mientras esperaba en la plaza del municipio a los vecinos para celebrar "todos juntos" la lluvia de millones que sonríe a esta organización que vende su propia lotería desde hace un "montón de años".
Una administración en Sant Joan de les Abadesses (Girona) vende su primer premio en 30 años
La administración número 1 de Sant Joan de les Abadesses (Girona) ha vendido por primera vez en su historia uno de los premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, concretamente una serie del número 90.963, el tercer premio que ha sido cantado a las 11.12 horas de este lunes.
Uno de los trabajadores de Bimba y Lola en Logroño, agraciado con un 2º premio: "De momento tengo que asumirlo"
A pesar de que la suerte ha querido pasar de largo en La Rioja en la lotería de Navidad de este 22 de diciembre, sí que se ha dejado sentir entre algunos los empleados de la capital de la firma Bimba y Lola, situada en la calle San Antón de Logroño. Como ha reconocido uno de sus empleados, agraciado con un 2º premio, "todavía no me lo creo. De momento tengo que asumirlo".
Con alegría contenida y siguiendo trabajando con normalidad para atender a todos sus clientes -muchos de los que se han acercado este lunes a la tienda ni siquiera sabían que les había tocado- la sonrisa y miradas cómplices entre los empleados se hacían visibles entre ellos. Poco se ha podido esconder sobre las 13,00 horas, cuando un aluvión de medios de comunicación se han acercado hasta la propia tienda para preguntar por los premiados.
Finaliza el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025
Con la décima tabla finaliza el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este año 2025. El 79432 ha sido el número agraciado con el Gordo de esta edición, mientras que el 70048 y el 90693 han obtenido el segundo y tercer premio, respectivamente. El 78477 y el 25508 han sido los dos cuartos premios. Los ocho quintos premios se los han llevado las series correspondientes a estos números: 23112, 60649, 77715, 25412, 61366, 94273, 41716, 18669.
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral
- Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026
- Sadeco inicia la contratación de los 176 nuevos peones y aprueba la nueva bolsa de trabajo de la empresa
- Cuatro de las mejores cocinas de Córdoba elaboran un menú inédito para sorprender en Nochebuena y Navidad