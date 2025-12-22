Juan José Ferrer reparte el tercer premio de la Lotería de Navidad en Córdoba: "25 años en la hostelería, me decidí por cambiar y fíjate"

De trabajar en la hostelería a repartir el tercer premio del Sorteo de Navidad. Juan José Ferrer ha vendido dos décimos del número 90.693 desde el estanco de Medina Azahara, 21, en el barrio de Ciudad Jardín. Cada uno de esos décimos está premiado con 50.000 euros.

Ferrer ha contado que llevaba "25 años en la hostelería, me decidí por cambiar y fíjate", y es que ha repartido la suerte con el tercer premio. "Llevo tres años con el negocio y nos va a venir muy bien para darnos a conocer".

"Estaba aquí tranquilamente trabajando cuando me he enterado. No me lo esperaba viendo que iban saliendo todos los premios. Sabes que está la posibilidad, pero nunca piensas que vas a ser tú", ha compartido su alegría.

