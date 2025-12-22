Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Lotería Navidad 2025Tercer premio en CórdobaComprobar Lotería de NavidadLa ViñuelaCiudad JardínMontillaResidenciasNarcotráficoNieve en el PicachoEl tiempo
instagramlinkedin

La suerte llega a Ciudad Jardín

Juan José Ferrer reparte el tercer premio de la Lotería de Navidad en Córdoba: "25 años en la hostelería, me decidí por cambiar y fíjate"

Ha vendido dos décimos del número premiado con 50.000 euros

Así te hemos contado en directo el Sorteo Extaordinario de Navidad 2025

Juan José Ferrer ha vendido el tercer premio en el estanco de Medina Azahara, 21.

Juan José Ferrer ha vendido el tercer premio en el estanco de Medina Azahara, 21.

Víctor Castro

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

De trabajar en la hostelería a repartir el tercer premio del Sorteo de Navidad. Juan José Ferrer ha vendido dos décimos del número 90.693 desde el estanco de Medina Azahara, 21, en el barrio de Ciudad Jardín. Cada uno de esos décimos está premiado con 50.000 euros.

Ferrer ha contado que llevaba "25 años en la hostelería, me decidí por cambiar y fíjate", y es que ha repartido la suerte con el tercer premio. "Llevo tres años con el negocio y nos va a venir muy bien para darnos a conocer".

Noticias relacionadas y más

"Estaba aquí tranquilamente trabajando cuando me he enterado. No me lo esperaba viendo que iban saliendo todos los premios. Sabes que está la posibilidad, pero nunca piensas que vas a ser tú", ha compartido su alegría.

Comprueba si tu número está entre los premiados

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
  2. Siete detenidos y una importante cantidad de hachís incautada en la macrooperación de la Guardia Civil en Córdoba
  3. ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
  4. El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
  5. La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral
  6. Recorrido y horario de la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba 2026
  7. Sadeco inicia la contratación de los 176 nuevos peones y aprueba la nueva bolsa de trabajo de la empresa
  8. Cuatro de las mejores cocinas de Córdoba elaboran un menú inédito para sorprender en Nochebuena y Navidad

Las loteras de La Viñuela que han vendido el tercer premio: "Estamos un poco bloqueadas… pero hay que abrir una botella y celebrarlo"

Las loteras de La Viñuela que han vendido el tercer premio: "Estamos un poco bloqueadas… pero hay que abrir una botella y celebrarlo"

La zona de la fortuna: este ha sido el barrio de Córdoba que más suerte ha tenido con la Lotería de Navidad

'Huellas en mi cocina', un documental para impulsar la adopción responsable en Córdoba

'Huellas en mi cocina', un documental para impulsar la adopción responsable en Córdoba

Estas son las administraciones de Córdoba que más premios han repartido en la Lotería de Navidad

Estos son todos los premios que han caído en Córdoba en la Lotería de Navidad 2025

Estos son todos los premios que han caído en Córdoba en la Lotería de Navidad 2025

¿Dónde y hasta cuándo puedes cobrar tu premio de la Lotería de Navidad en Córdoba?

¿Dónde y hasta cuándo puedes cobrar tu premio de la Lotería de Navidad en Córdoba?

Comprueba aquí si tu número ha sido premiado en la Lotería de Navidad

Comprueba aquí si tu número ha sido premiado en la Lotería de Navidad

Mapa de premios de la Lotería de Navidad en Córdoba

Mapa de premios de la Lotería de Navidad en Córdoba
Tracking Pixel Contents